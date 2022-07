El acuerdo de Gavi con el Barça para renovar: se llevará a cabo cuando sea mayor de edad

El directivo también ha hecho referencia a las inscripciones de las nuevas incorporaciones y si se pueden hacer ya efectivas: "En cuanto al 'fair play', ya conocéis la normativa. Para inscribir a Sergi Roberto (recientemente renovado), Franck (Kessie) y Andreas (Christensen) tendremos que bajar la masa salarial. Cuando activemos la segunda palanca, conseguiremos el 1:1 y todo será mucho más fácil. El año pasado también nos pasó y, al final, logramos inscribir a todos los fichajes. De alguna forma u otra, en algún escenario a otro, lo conseguiremos".

Sobre el caso de Kessié, el propio Xavi dio el OK a la operación: "Un fichaje que viene al club tiene que tener un procedimiento y el entrenador es clave. Él dice los perfiles que necesita el equipo. Y luego si el jugador que está a disposición es el indicado. Xavi dio el visto bueno e insistió específicamente en Kessié. Se ha cumplido y tenemos al entrenador contento", comentó Alemany.

Sobre el caso de Frenkie de Jong, del que se lleva hablando toda la temporada y de su posible salida rumbo a la Premier League, Laporta ha indicado lo siguiente: "Es jugador del Barça. Y salvo que tengamos el interés de vender en un futuro, es jugador del Barça. Nosotros no queremos venderle. Sabemos que tiene ofertas. Ahora no queremos vender, pero podría interesarnos".

Sin acuerdo por Dembele

Sobre otra de las patatas calientes, Dembele, el presidente ha sido contundente: "No hay fecha decidida. Estamos en una situación de incertidumbre porque trabajamos para fichar y ahora no podemos fichar. Trabajamos hablando con jugadores que nos interesan para que nos esperen hasta que podamos fichar. Dembélé tiene una oferta, han contestado y seguimos hablando. Y estamos dispuestos a seguir hablando hasta que nos interese".

"Si no acepta nuestra propuesta no podrá ser. Él tiene que aceptarla porque si no no hay interés por nuestra parte. Tenemos que adecuar las fichas a la escala salarial que hemos marcado para no haya desequilibrios. Prisa no tenemos en el mercado, pero sabemos que no podemos dejar pasar mucho tiempo porque a lo mejor los jugadores que nos interesan dejan de esperar", ha añadido Laporta sobre el francés.