Sergio Ramos: "Mi plenitud a nivel futbolístico no se ha producido"

Sergio Ramos quiere seguir 'dando guerra'. El futbolista del Paris Saint-Germain cumplió 36 años el pasado mes de marzo. Desde que abandonó el Real Madrid en verano no ha tenido suerte ni con las lesiones ni con su relación con la afición del equipo francés.

En declaraciones para PSG TV, el defensa español ha querido poner de relieve que le quedan todavía varios años al máximo nivel. De hecho, ha afirmado que todavía no ha alcanzado su "plenitud" en el fútbol con el club galo. Además, ha lanzado un emotivo mensaje: "Luchar por un sueño está al alcance de todos, pero hay que dejar al margen otras cosas. Todos tenemos la oportunidad de luchar por un sueño".

Durante el último año, Sergio Ramos ha pasado de ser un intocable en el Real Madrid a uno más en el PSG. Cambio de equipo, de ciudad, de liga, de país... Y que no solo le atañe a él, sino a toda su familia. A este proceso también se ha referido en la entrevista. Y ha destacado dos compañeros de vestuario que le han apoyado en su adaptación: Thilo Kehrer y Keylor Navas.

Cambio de equipo y de vida

"Al final he pasado pocas horas en el terreno de juego con la camiseta del PSG y mi máxima plenitud a nivel futbolístico no se ha producido. Tengo ganas de volver a jugar y demostrar todo el fútbol que me queda con mi nuevo equipo. Es la máxima alegría que puede tener cuando está en plenitud total y en disposición de ayudar al equipo", ha comenzado explicando el central andaluz.

Sergio Ramos, celebrando un gol con el PSG en la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

"He vivido momentos maravillosos, como por ejemplo con Thilo Kehrer, que es un gran amigo y con Keylor, que es mi hermano y es como alguien de la familia. Ya teníamos una gran relación en el Madrid y ha sido más fácil mi adaptación con él", ha continuado diciendo Sergio Ramos.

El cambio que también ha afectado a su familia: "Fue un gran paso en mi vida, tanto profesional como personal. Era una aventura donde te demuestra que la familia siempre está, tanto en lo bueno como en lo malo. Ellos han renunciado a vivir su vida".

Humildad y trabajo

"Yo creo que la humildad siempre es importante, pero ahora mismo, el nivel cada vez está más complicado. Creo que antes el talento se imponía al físico, y hoy en día el 80 por ciento es físico y el 20 es talento. Ahora se requiere un nivel físico mucho más grande que antes. Si a eso le añades el trabajo, la constancia y la perseverancia… Luchar por un sueño está al alcance de todos, pero hay que dejar al margen otras cosas. Todos tenemos la oportunidad de luchar por un sueño", ha sentenciado Ramos.

