El PSG tiene más problemas junto al 'Caso Mbappé': comienza la dura operación salida

Arranca una dura fase de cambios en el PSG. El conjunto galo tiene más problemas además del caso de Kylian Mbappé. El extremo galo ocupa casi toda la atención en cuanto a las operaciones que están activas en el mercado para los parisinos. Sin embargo, hay jugadores muy importantes cuya situación tiene que ser resuelta en las próximas semanas y que serán claves para la formación de la plantilla del próximo curso.

El nombre más importante de esta lista será, seguramente, Ángel Di María. El futbolista argentino es una de las grandes estrellas de la plantilla. Podría ser considerado como el cuarto grande de esa mítica delantera tras Mbappé, Neymar y Messi y que además también puede partir desde el centro del campo. Sin embargo, su continuidad está más en duda que nunca en estos momentos.

El extremo argentino termina contrato este curso y todas las miradas apuntan a una posible salida, ya que no parece que vaya a renovar. De hecho, ya hay varios equipos intentando convencerle, ya que consideran que el exjugador de Benfica, Real Madrid o Manchester United todavía puede tener varios años importantes en la élite.

Sin embargo, en la capital gala no piensan lo mismo y tienen en mente que su salida es una buena manera para librarse de uno de los grandes salarios que ahora mismo tienen en una plantilla que está fuera cualquier límite. La mala noticia para ellos es que no podrán sacar ni un mínimo traspaso por un jugador que ha sido clave en los éxitos que han llegado hasta el Parque de los Príncipes en los últimos años.

El caso de Di María no es el único, ya que habrá otras salidas bastantes sonadas y que ya se están empezando a gestar. Según L'Équipe, en la lista también nombres importantes como Julian Draxler o Leandro Paredes. El mediocentro alemán fue una de las grandes apuestas jóvenes del PSG. Sin embargo, nunca terminó de explotar y ha estado a punto de salir en muchos momentos de su periodo en París.

Parece que este verano sí será el definitivo y terminará dejando el proyecto que Qatar tiene en territorio galo. Su caso es muy diferente al de Ángel Di María, ya que Draxler es jugador residual y que apenas tiene protagonismo en la plantilla. Su principal cartel está en Alemania, aunque también otros equipos que han llamado a su puerta recientemente como el Sevilla.

Por su parte, el del argentino es un caso complicado. No ha dado el nivel que se esperaba de él, ya que no ha sido ese jugador que aportase oficio, garra y carácter al centro del campo. Sin embargo, tiene lazos muy importantes en la plantilla, ya que es uno de los grandes amigos de Leo Messi y también está ligado estrechamente a otras figuras como Neymar o Marquinhos. En el caso del '10', a pesar de los rumores, parece que no saldrá, especialmente si terminan perdiendo a Kylian Mbappé.

Más nombres de la lista

Otra situación complicada es la del lateral zurdo Kurzawa. El jugador del PSG ha pasado un año casi en blanco por culpa de las lesiones y es realmente difícil que alguien pueda interesarse por él en estos momentos. Por eso, la opción más factible podría ser o una cesión o una carta de libertad. El último de esta lista es el medio alemán Kherer, que podría recalar en varios equipos de la Bundesliga.

Fuera de esta lista aparecen otros nombres que también podrían ser protagonistas de un movido mercado en París. En la punta del ataque quedan casos por resolver como el de Mauro Icardi, que tiene los días contados en la Ligue-1. También corre peligro la situación de Keylor Navas, ya que la pugna con 'Gigi' Donnarumma está demasiado dura y el costarricense no quiere pasar el final de su carrera en el banquillo.

Y por último está el caso del técnico. Mauricio Pochettino no ha convencido en su periplo en el PSG y la directiva le ha hecho la cruz. Su continuidad dependerá de si encuentran un sustituto de garantías. El principal nombre que hay sobre la mesa es Antonio Conte, aunque para ello tendrán que conseguir que se desvincule del Tottenham. En cualquier caso, verano movido en el club de Nasser Al-Khelaifi pase o que pase con Mbappé.

