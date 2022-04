Mbappé sigue con el plan: el "nada ha cambiado" que lo cambia todo

El Paris Saint-Germain conquistó la Ligue-1 este sábado tras su empate con el Lens, en un partido en el que Leo Messi fue el goleador. Aunque los focos estuvieron puestos en la celebración sobre Kylian Mbappé. El delantero francés fue preguntado por su futuro y afirmó que "nada ha cambiado".

"Nada ha cambiado. Por lo tanto, no hay nada que decir por ahora", aseguró el internacional francés después de conquistar la liga con el PSG. Un mensaje que llega en medio de los rumores que sitúan a su familia conversando con la cúpula del club parisino y con el Real Madrid.

Se espera que en los próximos días, una comitiva aterrice en la capital española para hablar de los términos del contrato del futbolista en el Real Madrid. Mbappé quiere vestir la camiseta blanca. Es algo que tiene muy claro desde que era un niño, pero que acabó cerrando el pasado verano, cuando le pidió al PSG que le dejasen salir.

Kylian Mbappé celebra el título de la Ligue-1. PSG

Ese "nada ha cambiado" de Mbappé va en la línea del guion que él mismo ha firmado en los últimos meses. Negativa a cada propuesta de renovación del PSG, pese a escuchar cada una de ellas, con el crecimiento de los rumores que esto supone. Ni siquiera convertirse en el futbolista mejor pagado del mundo provocó que diese el 'sí, quiero'.

Mucho respeto por el PSG, por todo lo que ha vivido allí. El delantero quiere un buen cierre, más después de la nueva decepción del equipo parisino en la Champions League. Un batacazo, precisamente, contra el Real Madrid, que es otro punto a favor para cambiar de aires tras la finalización de su contrato este 30 de junio de 2022.

El momento de ganar la Ligue-1 hubiese sido perfecto para anunciar su renovación por el Paris Saint-Germain. Un colofón de la fiesta en el Parque de los Príncipes. Sin embargo, la respuesta no fue positiva. Ambigua, sí. Positiva, no. De querer prolongar su contrato, el escenario idóneo para comunicarlo era tras proclamarse campeones de Francia. Pero no fue así.

En el Real Madrid, como viene siendo habitual, se guarda silencio. Prudencia y tranquilidad. Ni una sola presión mediática hacia el futbolista Solo guiños para dejarle claro que le darán la bienvenida con los brazos abiertos. Mientras que el PSG sí que ha estirado la cuerda en varios momentos del último año.

Sigue la presión

Incluso Leonardo, después de ganar el campeonato francés, volvió a dejar la duda, en declaraciones para Sky Sports, sobre el desenlace del culebrón: "En Madrid están seguros desde hace tres años de que Kylian terminará en el Real. Y quizá... ¿no estarán demasiado seguros de ello?".

Kylian Mbappé, en un partido del PSG de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

También Pochettino habló sobre el futuro del jugador antes del duelo ante el Lens. El técnico argentino se mostró más cauto que el director deportivo: "Por supuesto que, egoístamente, me gustaría tenerlo conmigo, hasta llevarlo conmigo de vacaciones o a mi casa. Está claro que nos gustaría tenerlo y que al club le encantaría que renueve con nosotros".

"Eso es algo muy obvio que todo el mundo está de acuerdo en que sería importante que se quede. Pero estas decisiones son decisiones de parte del jugador o del club, diferentes partes... Y también entiendo que las decisiones llegarán tras conseguir la Ligue-1 y el final de temporada. No solo con Kylian, sino a los demás casos individuales. Se tomarán las decisiones cuando el objetivo esté alcanzado", agregó Pochettino.

Objetivo alcanzado y momento de que la hora de la verdad sentencie dónde jugará Kylian Mbappé a partir de la temporada 2022/2023. Todo apunta a que su club será el Real Madrid. Aunque desde París continúen forzando hasta el último segundo su continuidad en el Parque de los Príncipes.

[Más información: Los tres movimientos que prepara el PSG para que Mbappé no llegue al Real Madrid este año]

Sigue los temas que te interesan