Leonardo advierte al Real Madrid por el futuro de Mbappé: "Quizá están demasiado seguros..."

Leonardo habló sobre el futuro de Kylian Mbappé después de que el Paris Saint-Germain ganase la Ligue-1. El director deportivo mandó un mensaje al Real Madrid al respecto. Lo hizo después de que se entre en la recta final para que el culebrón más importante del mercado de fichajes.

Ante el micrófono de Sky Sports, Leonardo afirmó que "tal vez" en la casa blanca están "demasiado seguros" de que Mbappé vaya a vestir la camiseta blanca a partir de la próxima temporada 2022/2023. El delantero acaba contrato en junio y desde hace ya más de un año se ha negado a renovar con el PSG.

"En Madrid están seguros desde hace tres años de que Kylian terminará en el Real. Y quizá... ¿no estarán demasiado seguros de ello?", fueron las palabras del director deportivo del PSG tras la conquista de la Ligue-1. Un campeonato ganado que deja un sabor agridulce: tras empatar contra el Lens y con la amargura de la eliminación de la Champions League el pasado marzo todavía en la retina.

Será en las próximas semanas cuando se conozca el desenlace del culebrón. El futbolista acaba contrato con el PSG el 30 de junio de 2022. Esta semana se supo que la familia Mbappé escucha al club parisino, pero que también viajar a Madrid para verse con la entidad de Concha Espina. Por su parte, en el Real mantienen la tranquilidad.

En cuanto al propio Mbappé, el delantero también habló después de ganar la liga francesa. Kylian fue preguntado por su futuro y no quiso ni confirmar ni desmentir nada. "Nada ha cambiado. Por lo tanto, no hay nada que decir por ahora", aseguró el internacional galo.

A lo que sí se refirió abiertamente fue a la actuación de algunos aficionados. Pese a ganar el campeonato galo, un sector se fue del Parque de los Príncipes sin ni siquiera celebrar el título: "No estoy decepcionado. Los que quieren celebrar, celebran; los que no quieren, no celebran. El público estaba ahí, se ha ido solo una minoría que no representa a todos los simpatizantes. El estadio estaba lleno. Lo celebramos entre nosotros en el vestuario, pero faltaba la Copa".

