Neymar no se mueve del PSG: "Se van a cansar de pitar, aún me quedan tres años de contrato"

La Ligue-1 ya conoce a su campeón de la temporada 2021/2022. Al Paris Saint-Germain le valió el empate a 1 frente al Lens para cantar el alirón. Después del duelo, Neymar Júnior atendió a ESPN. El extremo fue preguntado por su futuro. Y es que en las últimas semanas se ha especulado con su posible salida.

Sin embargo, Neymar ha desmentido que vaya a decir adiós al PSG para comenzar una nueva aventura lejos del Parque de los Príncipes. Tiene tres años de contrato con la entidad parisina y su intención es cumplirlo. Esto pese a que un sector de la afición no ha ocultado que le quiere fuera con sus continuos pitos.

De hecho, el internacional canarinho se refirió a una parte de la afición del PSG, que no se quedó en el estadio para celebrar el título de liga del equipo que dirige Mauricio Pochettino. Precisamente, a este tema también se refirió un Kylian Mbappé que continúa sin confirmar si se va o no de París.

Feliz en París

Durante esa conversación con ESPN, Neymar afirmó que no tiene pensado abandonar el PSG a lo largo del próximo verano: "Se van a cansar de pitar porque todavía me quedan tres años de contrato". Los pitos no le hacen bajar los brazos. Además de que algunos medios de comunicación franceses le señalaron después de que el equipo cayese eliminado en los octavos de final de la Champions League ante el Real Madrid.

Neymar y Mbappé, aplaudiendo después de que el PSG ganase la Ligue-1 2021/2022 Reuters

"Estoy especialmente feliz por esta noche y el título que es lo más importante. Sí, fue una temporada larga y difícil con todo lo que pasó. Pero logramos ganar el campeonato, fue muy importante para nosotros. Ahora necesitamos respirar, calmar la mente, que es lo más importante", continuó el jugador brasileño.

Además, se refirió a ese sector más radical de la afición del Paris Saint-Germain que no se quedó en el campo para celebrar el título de liga. "Fue surrealista que parte del publicó abandonara la grada", afirmó Neymar Jr.. Sobre esto también opinó Mbappé: "No estoy decepcionado. Los que quieren celebrar, celebran; los que no quieren, no celebran. El público estaba ahí, se ha ido sólo una minoría que no representa a todos los simpatizantes. El estadio estaba lleno. Lo celebramos entre nosotros en el vestuario, pero faltaba la Copa".

[Más información - Kylian Mbappé gana su último título con el PSG: campeón de la Ligue-1]

Sigue los temas que te interesan