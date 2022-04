Lewandowski juega al despiste con su futuro: ¿Bayern Múnich o Barça?

Este 23 de abril, el Bayern Múnich se convirtió en el campeón de la Bundesliga 2021/2022. El equipo bávaro superó al Borussia Dortmund por 3-1 para cantar el alirón. Después de ganar la liga alemana, Robert Lewandowski habló sobre su futuro. Todavía no ha renovado y se le vincula con el Fútbol Club Barcelona.

En declaraciones para Sky Sport, el internacional polaco aseguró que algunas de las informaciones que han salido a la luz en diferentes medios de comunicación no son de todo ciertas. "También he leído lo que se dice en los medios. Solo puedo decir que no tiene que ver conmigo", afirmó el delantero.

Una vez la Bundesliga ha quedado cerrada, y ya fuera de la Champions League después de sucumbir ante el Villarreal de Unai Emery, las negociaciones para resolver el futuro de Lewandowski cobran especial importancia en el Bayern Múnich. "Habrá una reunión. Pasará algo, pero no sabemos qué. Hay que esperar", continuó el futbolista.

Con sus palabras, Lewandowski dejó su futuro abierta. Jugando al despiste, el polaco no confirmó ni desmintió que vaya a abandonar el Bayern Múnich. "Vamos a ver qué pasa. Depende de las dos partes", sentenció el jugador de 33 años. El delantero polaco acaba contrato con la entidad el 30 de junio de 2023.

En esta misma situación contractual se encuentran otros jugadores como Thomas Müller y Manuel Neuer. Los otros dos veteranos futbolistas del Bayern Múnich también finalizan contrato en 2023. Aunque, en sus respectivos casos, parece que acabarán renovando seguro por un año más, revisándose sus contratos cada campaña para alargar otra temporada a mayores o acabar la historia.

Opción Barça

De no renovar por el Bayern Múnich, la mejor opción sería hacer algo de caja por él este mismo verano. Eso supone una venta más a la baja que en escenarios anteriores. Ahí entraría en juego el Barça. En el Camp Nou quieren atar a un 'nueve' después de sellar una temporada 2021/2022 en blanco.

Mohamed Salah o Erling Haaland también han sonado en Can Barça, pero es Robert Lewandowski la única opción que pueden llegar a tener al alcance los azulgranas. El propio Joan Laporta no se ha cortado al hablar de esta posibilidad: "Tiene más posibilidades de venir". Se avecinan semanas importantes para conocer el futuro del The Best de la FIFA 2021.

