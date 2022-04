La WTA mantiene su veto a China: suspende de nuevo el Master hasta resolver el caso Peng Shuai

El pasado mes de noviembre, el 'caso Peng Shuai' revolucionó el tenis. La que fuera número 1 del ranking femenino de dobles denunció entonces directamente al Gobierno de China. Lo hizo a través de sus redes sociales, publicando que ha sufrido agresiones sexuales por parte del exvicepresidente Zhang Gaoli.

El culebrón continuó con su desaparición y su posterior regreso al plano mediático para asegurar que todo lo dicho era mentira. En diciembre, la WTA tomó una medida ejemplar: Steve Simon vetó cualquier torneo de la Asociación de Tenis Femenino en el gigante asiático. El director del organismo ahora va un paso más allá.

El veto de la WTA a China continuará hasta que se resuelve todo el caso relacionado con la denuncia de Peng Shuai. Esta es la decisión que ha tomado el organismo rector del tenis femenino. Se busca una solución con el país de Asia, pero, por el momento, no habrá ningún torneo de la Asociación este año dentro de sus fronteras.

Operaciones suspendidas

Abandonar China, aunque sea durante un año, supone unas pérdidas de cientos de millones de dólares para la WTA en concepto de retransmisiones y patrocinios. Pero la Asociación de Tenis Femenino quiere ir hasta el fondo del caso. Peng Shuai afirmó primero que Zhang Gaoli le había coaccionado para mantener relaciones sexuales.

Peng Shuai, durante un partido en el US Open Europa Press

Un vídeo que no tardó en viralizarse. Sin embargo, posteriormente la publicación fue eliminada. Esto a la vez que la propia tenista desaparecía del ojo público durante tres semanas. Tras todas estas inquietantes situaciones, Peng Shuai reapareció manteniendo una videoconferencia con Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI).

Pese a todos los movimientos de la tenista y el desmentido que protagonizó sobre los presuntos abusos sexuales, la WTA se mantiene firme. Así lo ha confirmado el propio Steve Simon: "Seguimos dedicados a encontrar una solución a esto. Queremos encontrar una resolución con la que Peng pueda sentirse cómoda, el Gobierno chino pueda sentirse cómodo y nosotros podamos sentirnos cómodos".

"No se trata de alejarnos de China. Hemos suspendido nuestras operaciones allí en este momento. Continuaremos haciéndolo hasta que lleguemos a una resolución", ha continuado explicando en The Tennis Podcast. Esto quiere decir que se abre la vía para que la WTA regrese a China el próximo año: "Nos mantendremos decididos. Esperamos estar de regreso allí en 2023 con la resolución que muestra que se avanzó en el espacio. Esa es una victoria para el mundo si podemos lograrlo".

También se ha referido a la protagonista de la historia: "No hemos tenido ninguna comunicación reciente con Peng y el mundo tampoco ha visto a Peng desde los Juegos Olímpicos. No creo que hagas cambios en este mundo alejándote de los problemas. Tienes que crear el cambio. Puede que no sea todo lo que queremos. Pero tenemos que encontrar una solución que encuentre ese equilibrio que nos permita volver atrás y ver avances en el área".

La tenista china Peng Shuai, en una imagen de archivo Reuters

Para finalizar, Simon ha querido puntualizar que no es la misma situación la de la WTA con China que la de la ATP. El máximo organismo del tenis masculino continúa teniendo torneos en el gigante asiático. Hasta cuatro esta temporada. "Su diferencia es que... no tienen un miembro afectado allí", ha puntualizado.

"Tendrán que tomar sus propias decisiones en este momento. ¿Nos encantaría tener su apoyo en lo que representamos allí y en los problemas? Absolutamente. Pero no estamos tratando de influir en su decisión de ninguna manera, tiene que ser de ellos", ha sentenciado el director de la WTA, quien no quiere presionar a la ATP, pero que se mantiene inquebrantable en su postura.

