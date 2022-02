La WTA no se cree el cambio de discurso de Peng Shuai por el caso de abuso sexual en China

La Women's Tennis Association (WTA) ha emitido una nota, firmada por su CEO Steve Martin, en la que aseguran que no se creen la retractación de Peng Shuai. La tenista aseguró en la entrevista que concedió a L'Équipe que el exviceprimer ministro de China, Zhang Gaoli, no había abusado sexualmente de ella.

"No alivia nuestras preocupaciones. Sirve para reiterar nuestra versión del 2 de noviembre. Peng Shuai tomó una decisión importante al dar a conocer que un alto cargo del Gobierno de China la había asaltado sexualmente. Como hacemos con cualquier otra jugadora del mundo realizamos una investigación en relación con la acusación tomando las oportunas medidas junto a las autoridades además de una entrevista, privada, con Peng Shuai para valorar su situación", afirman desde la WTA.

"Mantenemos nuestra posición y nuestros pensamientos están con Peng Shuai", confirma Steve Martin. Y todo después de que la tenista asegurase, en el medio francés anteriormente citado, que se ha tratado de "un malentendido". Además, señala que no desde Occidente se ha cambiado la realidad del asunto.

Niega las acusaciones

"Nunca acusé a nadie de agresión sexual", asegura ahora Peng Shuai. Unas declaraciones que llegan después de que la propia tenista afirmase a principios del mes de noviembre del pasado año lo siguiente: "Me llevaste a tu casa y me obligaste a tener sexo". Después estuvo varias semanas desaparecida y tras ese tiempo cambió su versión de los hechos.

Peng Shuai, durante un partido Reuters

"No pensé que habría tanta preocupación y me gustaría saber: ¿por qué tanta preocupación? Nunca desaparecí, todos podían verme", comenta la china. "Esta publicación ha dado lugar a un gran malentendido en el mundo exterior. Espero que ya no distorsionemos el significado de este post. Y también espero que no añadamos más publicidad a esto", agrega Peng Shuai.

La tenista sentencia con que se produjo una falta de comunicación con la WTA: "Nunca desaparecí. Es solo que mucha gente, como mis amigos, incluidos los del COI, me enviaron mensajes y era bastante imposible responder a tantos mensajes".

