Peng Shuai se retracta: la tenista niega ahora haber acusado a un alto cargo chino de acoso sexual

La tenista Peng Shuai se retracta en sus acusaciones. La jugadora china ha concedido una entrevista en la que afirma que se produjo un malentendido tras la publicación que hizo en su cuenta personal de la red social WEIBO. En ella acusaba directamente a un alto cargo del gobierno chino de acoso y agresión sexual. Sin embargo, algo ha cambiado en su discurso.

Se trata de la primera aparición de la tenista en un medio de comunicación independiente. Hasta ahora, lo único que se sabía de ella era lo que había transmitido el Comité Olímpico Internacional. La institución que cada cuatro años se pone al frente de los Juegos, a través de su presidente Thomas Bach y de diferentes miembros, había hablado varias veces con la jugadora. No obstante, las sospechas de su buen estado de salud y de su libertad a la hora de expresarse no se habían disipado.

De hecho, muchos países incluyeron la situación del 'caso Peng Shuai' en su lista de motivos para emprender un boicot a gran escala contra China, país organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno. Ahora, con motivo de la cita que se está celebrando en Pekín, la tenista ha hablado con el medio francés L'Équipe. No obstante, tal y como han transmitido, esta charla se ha producido en presencia de un alto funcionario del país asiático. Otro hecho que genera más dudas y que aviva esa hipótesis de falta de libertad.

Peng Shuai afirma en dicha entrevista que se ha producido "un malentendido" a raíz del mensaje que publicó en la red social WEIBO. En él acusaba al vice primer ministro Zhang Gaoli de haberle obligado a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento. Una dura afirmación que provocó un gran revuelo internacional y que la jugadora desapareciera de la esfera pública durante más de dos semanas. Nadie supo nada de ella tras su denuncia y todos temieron lo peor.

Peng Shuai durante un partido Reuters

Este hecho se produjo en el mes de noviembre, pero ahora Peng cambia su discurso. Mientras permanece en Pekín, en conversación con el citado medio galo asegura que sus palabras no se comprendieron con corrección. Ahora niega que hubiera ningún tipo de agresión sexual y que tampoco desapareció después de la publicación de su versión de los hechos. Algo cuanto menos sorprendente.

La entrevista de Peng

Tal y como apunta L'Équipe, esta entrevista se ha producido en unas circunstancias realmente estrictas. Peng Shuai ha estado en todo momento junto a el jefe de personal del Comité Olímpico Chino, quien hizo las veces de traductor. Además, las preguntas tuvieron que ser presentadas con antelación y existía la obligatoriedad de publicar dicha charla en formato de pregunta y respuesta.

En su discurso, Peng agradeció el apoyo que había recibido y la preocupación que había generado en todo el mundo su caso. Sin embargo, calificó de "exagerado" el revuelo generado. "No pensé que hubiera tanta preocupación y me gustaría saber: ¿por qué tanta preocupación?", se pregunta la tenista china. Además, la jugadora especialista en la modalidad de dobles confirmó que el post lo había borrado ella misma por su propia cuenta y riesgo, sin que nadie le hubiera presionado a hacerlo. Esto sucedió pocos minutos después de su publicación.

Aquel polémico mensaje de Peng Shuai narraba cómo Zhang Gaoli, alto mando del gobierno y que por aquel entonces tenía 75 años, le había obligado a mantener un encuentro sexual después de una recepción en su casa. Hay que recordar que Peng Shuai es una gran estrella del deporte asiático y que mantenía una relación aparentemente consensuada con el vice primer ministro.

Sin embargo, este affaire se terminó después de una discusión entre ambos, algo que la tenista explica con la expresión "sentimientos complicados". Pero exculpa al político chino de cualquier tipo de agresión: "Espero que no distorsionemos más el significado de este post. Y también espero que no demos más bombo a esto. Nunca he dicho que nadie me haya agredido sexualmente".

Nueva versión del caso

Esta es la nueva versión de Peng Shuai que el pasado mes de noviembre explicaba a través de su publicación cómo había sido la relación adúltera de más de siete años: "Después de la cena seguía sin querer, ¡y tú dijiste que me odiabas! También dijiste que en estos siete años nunca me habías olvidado y que serías bueno para mí. Tenía miedo y pánico y cargando con las emociones de hace siete años, accedí... sí, tuvimos sexo".

Por otro lado, la jugadora china explica así cómo se produjo esa supuesta desaparición tras una denuncia que ahora niega como tal: "Es sólo que mucha gente, como mis amigos, incluso del COI, me enviaron mensajes y fue bastante imposible responder a tantos mensajes".

La tenista finaliza su entrevista con un mensaje rotundo en el que pretende dejar claro que lo que sucedió fue un tema relacionado con su vida personal y privada: "Mis problemas sentimentales, mi vida privada, no deben involucrarse en el deporte y la política. El deporte no debe politizarse porque cuando lo hace, la mayoría de las veces equivale a dar la espalda al espíritu olímpico, y va en contra de la voluntad del mundo del deporte y de los atletas".

Peng Shuai durante un partido en pista rápida Europa Press

Las dudas no terminan

Sin duda se trata de un mensaje de lo más institucional y que abre un nuevo capítulo en el caso Peng Shuai, un asunto que paralizó el mundo del tenis y del deporte en general. Nada más conocerse la denuncia, ahora negada, de la jugadora, numerosas estrellas internacionales salieron en su apoyo. Así fue como se puso en marcha la campaña #WhereIsPengShuai para intentar encontrar respuestas a las preguntas que todos se hacían. Era vital conocer su paradero y esclarecer los hechos.

Eso fue lo que intentó la WTA, la Asociación femenina de tenistas, quien intentó en varias ocasiones hablar con Peng Shuai a través de encuentros, tal y como reconoció su director Steve Simon. Sin embargo, solo pudieron comunicarse con ella a través de correos electrónicos, los cuales no fueron siempre respondidos.

Esto generó aún más dudas, pero Peng ha explicado ahora que tuvo una serie de problemas para acceder a los servicios informáticos de comunicación con la WTA fruto de la gran cantidad de mensajes recibidos. Otro punto del camino que no hizo más que generar una mayor alarma por su situación.

El revuelo generado en los medios de comunicación de todo el mundo fue masivo. Incluso el sector de la prensa contrario al gobierno chino clamó para conocer la verdadera situación de la jugadora, ya que temían que estuviera siendo víctima de la extorsión y de la presión gubernamental para acallar el escándalo. Solo el Comité Olímpico Internacional consiguió acceder a la tenista.

Sin embargo, su labor también ha sido criticada ya que diversas corrientes apuntan a que se ha conformado demasiado pronto con la versión ofrecida por el gobierno. Thomas Bach se ha reunido con Peng Shuai durante su estancia en Pekín con motivo de los Juegos para después resumir en un comunicado que en su encuentro solo se habían tocado temas deportivos. El portavoz del COI, Mark Adams, aseguró más tarde que no creía que les correspondiera a ellos "juzgar de una manera, como tampoco les corresponde a ustedes juzgar, de una manera u otra, su posición".

Lo único claro en todo esto es que la reciente aparición de Peng Shuai y su conversación con L'Équipe no ayuda a disipar todas las dudas con el caso. Sin embargo, todo apunta a que poco más se podrá descubrir en lo relacionado realmente a lo que pasó con la tenista china y esas acusaciones, ahora negadas, de acoso sexual.

