El gran talento que perdió el fútbol con Rafa Nadal: el vídeo que arrasa con sus mejores regates y goles

Rafa Nadal todavía sigue en una nube después de haber hecho historia en Melbourne. Hace tan solo unos días que el jugador español ganaba el Abierto de Australia y se convertía en el tenista masculino con mayor número de Grand Slam en la historia alcanzando la cifra de 21. Sin embargo, en las últimas horas también ha sido muy comentada la afición del manacorí por otros deportes.

Nada más terminar la final ante Daniil Medvedev se pudo ver como Rafa se marchaba al vestuario y en lugar de celebrar su gran conquista o de darse una ducha para refrescarse después de más de cinco horas de esfuerzo, se montaba en una bicicleta estática. Ni en el momento de mayor euforia Rafa dejaba de pensar en su cuerpo y en su carrera.

Esas imágenes en el gimnasio de la Rod Laver Arena se hicieron muy virales, pero respondían a un claro plan de recuperación activa por parte del jugador. Todo en favor de su cuerpo tras semanas y horas de esfuerzo. No obstante, ahora se han viralizado otras imágenes que también demuestran sus dotes en otro deporte.

Esta vez Nadal no se presente como un candidato a ganar el Tour de Francia, sino un Balón de Oro. Un vídeo con una recopilación de imágenes de Rafa jugando al fútbol no ha dejado de correr por redes sociales en las últimas horas. Y lo cierto es que no se le da nada mal. Demuestra tener un talento casi para cualquier deporte que se proponga.

También pudo ser un buen futbolista @RafaelNadal ️ pic.twitter.com/zafKlXJPmJ — Adolfo Peñaloza (@Adolfo_Penaloza) February 1, 2022

Además, estas imágenes responden a momentos muy diversos de su vida. Desde que era un niño, etapa en la que alternó el fútbol con el tenis hasta decidir que se dedicaría a la raqueta, hasta partidos de exhibición cuando ya era toda una estrella. Y en todas esas etapas Rafa no deja de mostrar su calidad y su capacidad física.

La calidad de Nadal

Demostrando calidad en su zurda para regatear, pasar o disparar, Nadal acumula un gran número de goles y acciones brillantes. Sin embargo, el tenista español no solo luce calidad en el campo, también lo hace en la pista siendo capaz de hacer malabares realmente complicados con una pelota de tenis.

Ya sea sobra hierba o sobre tierra batida, el manacorí demuestra sus dotes y su técnica para evitar que la pelota se le caiga dando toques con ambas piernas y ayudándose de otras partes del cuerpo como el pecho o el hombre. Todo un virtuoso.

Este vídeo se une también al reconocido amor de Nadal por el fútbol. El campeón español es un fiel seguidor del Real Madrid, algo que nunca ha ocultado. Se le ha podido ver en varias ocasiones animando al conjunto madridista incluso desde el palco y siempre que puede une sus caminos a los de la entidad merengue. Ahora, después de estas imágenes, incluso más de uno se plantearía ficharle.

[Más información: El secreto de recuperación de Rafa Nadal: bicicleta estática después de más de cinco horas de partido]

Sigue los temas que te interesan