El Festival de Sanremo y Matteo Berrettini se burlan de Rafa Nadal por su forma de sacar

El camino al título del Abierto de Australia para Rafa Nadal no fue un camino de rosas. Matteo Berrettini le plantó una gran batalla en las semifinales, antes de que el balear hiciera historia al batir a Daniil Medvedev en la gran final. Así consiguió el jugador de tenis español su Grand Slam número 21. A pesar de mostrar todo el respeto por la figura del mejor tenista de la historia en este momento, el tenista transalpino se burló de la forma de sacar del manacorí en el Festival de Sanremo.

Hace dos años estaba Novak Djokovic y el año pasado le tocó el turno a la estrella sueca del AC Milan, Zlatan Ibrahimovic. Este martes fue Berrettini el invitado estrella de la fiesta de la música italiana en la que se elige al representante del país para Eurovisión. Es una de las recompensas que ha tenido el tenista después de ser el primer transalpino en llegar a la final del histórico torneo de Wimbledon. Además, ha comenzado muy bien el 2022 con las semifinales del Abierto de Australia.

Berrettini fue testigo de honor del batacazo de Ana Mena. La cantante malagueña fue la última clasificada tras el voto del jurado del Festival de Sanremo este martes con 'Duocentomile Ore'. La española lucha por ser la representante de Italia en Eurovisión e intentará ganarse al público transalpino con este tema compuesto por Rocco Hunt, Federica Abbate y Stefano Tognini, ya que es la única vía que tendrá para superar a otros rivales como Mahmood & Blanco. Cabe destacar que la edición de este 2022 se celebrará en Turín el próximo mes de mayo tras el éxito de Maneskin en 2021.

Antes de anunciar los resultados, llegó el momento de la burla del festival y de Berrettini. Una vez Matteo subió al escenario, donde fue recibido por los presentadores, Amadeus y Fiorello, apareció el español en la conversación. Este último, quiso bromear con el tenista y reírse un poco de la forma de sacar de Nadal, más allá de sus manías con el pelo sobre las orejas y su ropa interior. El presentador bromea con cómo Rafa grita muy fuerte con los saques o los golpes complicados.

Nadal, ídolo

El jugador italiano claudicó ante un mayúsculo Rafael Nadal en Australia y dignificó el partido con sus palabras tras caer. "Siempre he tenido muy buena relación con él y es un gran referente para mí. Me fijo siempre en su actitud y aprendo en todo momento de él. Me felicitó por mi rendimiento en esta gira y yo le deseé suerte. Es una gran inspiración para mí porque sigo aprendiendo de los mejores", explicó sobre su relación.

"Estoy orgulloso de mi nivel en este torneo, pero también sé que tengo margen de mejora en muchos aspectos. Mi nivel está subiendo progresivamente y sé que si juego como lo hice en el tercer y cuarto set, obligo a los mejores a dar su máximo nivel. Necesito jugar muchos partidos de este estilo para empezar a ganarles cuanto antes", apuntilló un Berrettini que se está acercando a los mejores.

