Laporta desvela sus conversaciones con Ronald Koeman: "No me hagas contestarte ahora"

Joan Laporta nunca terminó de confiar en Ronald Koeman como entrenador de su Fútbol Club Barcelona. El presidente azulgrana ha explicado que, tras ganar la Copa del Rey, ya se reunió con el neerlandés para explicarle que no estaba plenamente seguro de que él fuera el mejor técnico para el equipo. El dirigente criticó la forma de juego y dejó en el aire el futuro del entrenador.

El máximo responsable de la entidad catalana ha cortado así los ataques de Koeman a su directiva. El neerlandés, cabe recordar, criticó recientemente que siempre se le negara la intención de fichar a Xavi Hernández. Un escenario del que se habló durante meses y que acabó concretándose a mitad de temporada tras su fulminante cese. Pese a ello, Laporta mantiene que la confianza en Koeman nunca fue excesiva.

El presidente blaugrana ha reconocido que "al acabar la temporada" estaba convencido de realizar el "cambio de entrenador". Sin embargo, el triunfo en la Copa del Rey que "fue espectacular" y una "situación económica muy delicada" le llevaron a mantener a Koeman. "Hablamos con el entrenador y yo le dije muy claramente lo que me preguntó, si él era mi entrenador y yo le dije que no", ha explicado Laporta en una entrevista para Mundo Deportivo donde ha analizado también las opciones de fichajes del equipo.

Laporta y Xavi Hernández EFE

"Le dije: 'No me hagas contestarte ahora porque tengo dudas, hemos ganado la Copa pero no me gusta cómo jugamos. Se ha cambiado el sistema. Puedo entender que se cambia porque no se tiene a los jugadores adecuados al sistema que queremos jugar pero tengo dudas, déjame reflexionar 15 días y luego te voy a contestar". Finalmente, Laporta le dio una "oportunidad" y aplazó la llegada de Xavi.

El exjugador azulgrana acabó incorporándose al equipo meses después tras numerosos altibajos del Barça y una incertidumbre generada en torno a Koeman que se multiplicó. Laporta reconoce en el periódico catalán que las numerosas lesiones también ayudaron a mantener a Koeman, pero una vez se perdió la motivación se decidió acelerar la llegada de Xavi Hernández.

El fichaje del Al-Sadd

La comitiva del Barça encabezada por Mateu Alemany y Rafa Yuste viajó a Qatar para negociar con el Al-Sadd. Las imágenes de los encuentros con la cúpula del club fueron numerosas. También se recibieron críticas, pues la intención de los dirigentes qataríes era un cara a cara con Joan Laporta. Un hecho que nunca se produjo y que también alargó una semana de tensión.

Tras varios días, y perfilados los aspectos económicos del fichaje, Xavi Hernández fichó por el Barcelona el 5 de noviembre. El técnico ha conseguido implantar su estilo de juego y ha recibido varios fichajes para lograr los objetivos. Pese a que las sensaciones han cambiado, el entrenador catalán fue eliminado de la Champions, de la Copa del Rey y de la Supercopa.

La confianza en él, a diferencia de lo sucedido con Koeman, es total. El neerlandés, que incluso ha mantenido una pugna económica con el club por su finiquito, no pierde la oportunidad de mostrar su tensa relación con la cúpula del club que le apartó.

[Más información - Siguen los problemas en el Barcelona con las renovaciones de Araujo y Gavi: la cuerda se tensa]

Sigue los temas que te interesan