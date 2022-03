Koeman: "Laporta me dijo mil veces que Xavi no sería su entrenador, pero necesitaba un escudo"

Han pasado más de cuatro meses desde que Joan Laporta destituyera a Ronald Koeman como entrenador del FC Barcelona. El técnico neerlandés se había mantenido al margen del entorno culé desde entonces hasta que ahora ha roto su silencio. Este jueves, el diario Algemeen Dagblad publica una entrevista con el exazulgrana en la que habla sin tapujos de la figura del presidente de la entidad.

Koeman es claro al hablar de su etapa en el Barça desde la llegada de Laporta a la presidencia: "Yo no era el entrenador de Laporta. Esa sensación la tuve desde el primer momento, después de las elecciones no hubo clic. Faltaba ese apoyo necesario desde arriba", dice en el diario de su país.

Todo se fue 'pudriendo' poco a poco: "Lo importante no fue el dinero para mí. Tenía muchas ganas de triunfar como entrenador en el Barcelona, de hacer todo lo que pudiera, pero me di cuenta de que Laporta quería deshacerse de mí porque no estaba designado por él".

Joan Laporta y Xavi Hernández, durante la presentación del nuevo entrenador EFE

Y ahí entró en juego la figura de Xavi Hernández como su reemplazo pese a que Laporta siempre había preferido esperar con él. Koeman revela que el presidente también tuvo charlas con él en las que le decía que el entonces técnico del Al Sadd todavía no estaba preparado: "Me había dicho mil veces que Xavi no sería su entrenador, porque le faltaba experiencia. Pero necesitaba un escudo, alguien detrás de quien esconderse".

El Barça de Xavi

Koeman lamenta que el trato con Xavi esté diferente al que él recibió: "No me dieron el tiempo que le han dado al nuevo entrenador, Xavi. Todavía me resulta doloroso". Y añade: "Todo entrenador necesita tiempo y paciencia por parte de la directiva".

Sobre la mejoría del Barça, apunta más a factores que no tienen que ver con Xavi: "Yo estaba trabajando con muchos lesionados. Ahora Pedri vuelve a estar en forma, y Ousmane Dembélé... Se puede ver todo", dice. Y habla sobre los fichajes que se hicieron en enero: "A mí también me habrían gustado. Pero me alegro por el club, ya que ahora las cosas van mejor, y por los jugadores. Es agradable ver a Frenkie de Jong jugar un buen fútbol a la antigua, tiene tanta calidad".

Sospechas sobre la salida de Messi

El verano pasado fue complicado para él al ver cómo el equipo se iba rompiendo, especialmente con la salida de Leo Messi. Con el tiempo ha dejado de entender el adiós del argentino: "Fue ante la insistencia de la dirección del club que accedí a la salida de algunos jugadores para poner las finanzas en orden. Pero luego cuando ves que atraen a alguien por 55 millones de euros poco después de dejar ir a Lionel Messi…". Y sigue: "Entonces te preguntas si no estaba pasando algo más. ¿Por qué se tuvo que ir Messi?".

Koeman asegura que esperará a verano para ver si vuelve a los banquillos. En cuanto a dejarse ver en el entorno del Barça, lo descarta por Laporta: "No me verás en el Camp Nou por un tiempo, no puedo hacer eso todavía. Con este presidente no puedo fingir que no pasó nada".

