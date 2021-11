"¿Xavi? ¿Quiere echar a otro mito por la puerta de atrás?": Stoichkov estalla contra Laporta

Los días pasan y, de momento, Xavi Hernández sigue sin hacerse cargo del banquillo del Barcelona. Sergi Barjuan volverá a dirigir al equipo este martes contra el Dinamo de Kiev y sigue el debate sobre cuándo llegaría a la ciudad condal el todavía técnico del Al-Sadd catarí. No todo el mundo secunda la elección del excentrocampista azulgrana y la leyenda culé Hristo Stoichkov ha cargado por ello contra Laporta.

Stoichkov ha analizado la actualidad del Barça en la cadena TUDN USA. El búlgaro, como acostumbra, no se ha mordido la lengua y se ha mostrado totalmente en contra de la posibilidad de que Xavi sea el sustituto de Ronald Koeman al frente del primer equipo. De hecho, recuerda las palabras del propio Laporta de hace solo unos meses sobre el entrenador catalán.

"Hace cuatro meses, Joan dijo que Xavi estaba muy verde, que no estaba preparado y tiene que tener más experiencia. Hoy por la mañana se levanta y dice que Xavi es el mejor para nuestro club. ¿Otro mito al que quieren echar por la puerta de atrás? Porque Xavi para mí aún no está para sufrir y Xavi necesita a gente más preparada", dice Stoichkov.

"Pep Guardiola tenía a Johan Cruyff, Txiki Begiristain y Alexanko. Con estos tres cada día. Ahora está el gran capitán en el fútbol base. ¿Xavi con quién se va a sentar? ¿Quién le puede dar consejos positivos? Porque negativos ya va a recibir desde el primer día que pise el estadio. Yo como barcelonista quiero que triunfe Xavi, porque es de la casa", analiza sobre la situación del banquillo culé.

Stoichkov no oculta su frustración por las decisiones que se están tomando en el Barça en los últimos tiempos: "Cuando piden nuestro consejo o observaciones, tu das dos o tres nombres para fichar. En años anteriores, cuando se dudaba mucho de Valverde y se dudaba de Setién, damos nombres. Estaba Allegri libre, estaba Conte libre, estaba Laurent Blanc libre, que han estado en equipos grandes y han estado sufriendo. No toman una decisión y fichan por lo fácil. Cuando no escuchan es su problema", apuntó Stoichkov, visiblemente frustrado con el rumbo del club en este inicio de temporada.

El tiempo corre y en el Barça miran al partido contra el Celta de Vigo del próximo fin de semana como momento para presentar a su nuevo entrenador. Tras el choque en Balaídos llegará el parón internacional, lo que podría dar algo de aire a la directiva azulgrana si, al menos, se consigue reconducir la situación con los resultados de esta semana.

