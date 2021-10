El Barça siembra dudas con Xavi y abre la puerta a seguir con Sergi: "No es la única opción"

En el entorno del Barça, todos se hacen la misma pregunta: ¿Cuándo llegará Xavi Hernández? Se empieza a dar por hecho que el exfutbolista azulgrana, convertido en entrenador hace unos años, será el que coja los mandos del equipo tras el despido de Ronald Koeman. Sin embargo, los mensajes que se mandan desde el club no son los más optimistas de acuerdo con esta línea.

Que Xavi está sobre la mesa es un hecho, lo dijo Joan Laporta este viernes y lo volvió a repetir Rafa Yuste, vicepresidente deportivo, este sábado durante la previa del partido que midió al Barça contra el Alavés y que supuso el debut de Sergi Barjuan como entrenador interino.

A Yuste, que habló en Movistar+, le preguntaron por la situación del banquillo y respondió esto: "La secretaría técnica está trabajando en varias opciones. Xavi es una de ellas, pero no la única. Lo que no queremos es ponernos presión. Las presiones, normalmente, son malas consejeras y podrían hacer que alguna negociación no fuese lo bien que tiene que ir. Trabajando en ello y hoy estamos todos con Sergi Barjuan que es nuestro entrenador".

La frase final sobre Sergi hace saltar los rumores sobre si existe la posibilidad de que este se pueda acabar quedando con el banquillo si las cosas van bien contra el Dinamo de Kiev, partido clave del próximo martes en la Champions League. Además, Yuste insistió con aquello de que no solo se contempla a Xavi: "Es una de las posibles, pero no la única opción", repitió.

De Sergi dijo que "es un hombre de la casa, conoce a los jugadores y el 4-3-3. Ha puesto algunas gotas de su receta para enderezar al equipo". Además, se mostró ilusionado de que eso pueda beneficiar a jugadores como Gavi o Nico, a los que conoce del Barça B.

Por otro lado, Yuste habló sobre los retos que se le presentan al Barça, con el foco puesto en el partido de Champions: "Todos los partidos son complicados o se pueden complicar, tenemos que poner mucha intensidad y tenemos que ganar, sobre todo, antes de ir a Kiev".

