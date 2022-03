El fútbol femenino intenta crear un Mundial de clubes al margen de FIFA: EEUU sería la primera sede

El deporte femenino quiere seguir ascendiendo en todos los niveles. También en el mundo del fútbol. Poco a poco se va consiguiendo la igualdad salarial en algunos países, con respecto a sus selecciones, y ahora se estudia la manera de formalizar un Mundial de clubes.

El pasado verano ya tuvo lugar una prueba. El Providence Park se impuso por aquel entonces al Olympique de Lyon, en un torneo en el que también participaron el Fútbol Club Barcelona y el Houston Dash. Esta particular International Champions Cup posee carácter amistoso. De ahí que en el fútbol femenino se quiera formalizar un formato similar, pero que se considere oficial.

Por el momento, la FIFA no se ha puesto manos a la obra para crear una competición de fútbol femenino a nivel mundial. Algo que se considera injusto. Pero también anticuado. Con el salto que ha dado este deporte en los últimos años, no se entiende el porqué ellos sí tienen un Mundial de clubes y ellas no.

Proyecto en estudio

Tal y como recoge The Washington Post, los Washington Spirit y los Portland Thorns se medirán a dos de los mejores equipos de Europa este verano. El torneo se celebrará en Portland (Oregon, Estados Unidos). Así lo han asegurado algunas fuentes cercanas a este proyecto en ciernes.

Las fechas en las que se disputará el torneo van del 17 al 20 de agosto. Esta será la cuarta edición de la WICC, pero este año se pretende que sirva de empuje para visibilizar que el fútbol femenino también merece un torneo como el Mundial de clubes masculino.

El Olympique de Lyon levanta la Women's Champions League 2019/2020 Reuters

El objetivo es que a esos dos equipos de Estados Unidos se sumen otros dos europeos que hayan ganado algún trofeo en el Viejo Continente a lo largo de 2021. Es decir, al igual que los Spirit conquistaron la Liga Nacional Femenina de Fútbol, los Thorns se llevaron la Challenge Cup de la NWSL y también el Shield.

En cuanto a los representantes europeos, el Chelsea parece un fijo de la edición. La incógnita que no se ha despejado es quién logrará llevarse ese tercer billete para disputar el torneo. En las quinielas aparecen los nombres de Paris Saint-Germain, Bayern Múnich y Barcelona.

Ante la mirada de la FIFA, el fútbol femenino volverá a unirse para conseguir seguir relanzando su deporte y a sus estrellas. Se necesita un Mundial de clubes. Igual que hay Champions, ligas nacionales, Eurocopas y Copas del Mundo, la pregunta es: ¿por qué no se apuesta también por este formato del Mundial de clubes?

El Barça, un ejemplo

Si hay un buen ejemplo de proyecto triunfal dentro del fútbol femenino, este es el del Fútbol Club Barcelona. El club azulgrana ha sabido ir gestando una plantilla equilibrada. Con grandes nombres españoles, pero también internacionales. El pasado curso, las culés lograron algo que ningún equipo de España había conseguido hasta la fecha: el triplete.

La Primera Iberdrola, la Copa de la Reina y la Women's Champions League fueron a parar a las manos del Barça. Además, Alexia Putellas se coronó como la mejor futbolista del mundo. Ganadora del Balón de Oro y del Premio The Best de la FIFA. Éxitos a tener en cuenta para que el máximo organismo del fútbol apueste por el femenino y por la iniciativa de crear un Mundial de clubes para ellas. El fútbol femenino lo necesita, pero sobre todo lo merece.

[Más información - España se queda sin premio ante Inglaterra: "Un buen test para preparar la Eurocopa"]

Sigue los temas que te interesan