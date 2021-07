Francia confirma a Deschamps para el Mundial de 2022 y calienta la llegada de Zidane

Los rumores sobre que Didier Deschamps podía dejar su cargo después de que Francia fuera eliminada por Suiza en los octavos de final de la Eurocopa han encontrado su final. Noel Le Graet ha confirmado que el actual seleccionador galo seguirá siéndolo, como dicta su contrato, hasta el Mundial de Catar de 2022. El mal resultado en el último torneo no impedirá que el técnico siga al frente del proyecto con el que consiguió ganar la última Copa del Mundo. Aunque Zinedine Zidane ya se postula como el principal candidato a sustituirle.

"Le tengo aprecio. Hemos tenido conversaciones por teléfono, pero no últimamente. Esto no impide que podamos reunirnos, cenar o almorzar juntos sin ningún problema", concretó sobre cómo es la relación entre ambos en los últimos meses. "Quizás algún día sea entrenador. Tal vez sea mi sucesor el que lo nombre porque yo tampoco me quedaré para siempre. Bueno, no lo creo...", explicó entre risas el presidente de la Federación Francesa de Fútbol.

Estas declaraciones las ha hecho en una entrevista de este jueves en Le Figaro. "¿Si Didier Deschamps será el entrenador de Francia en el próximo Mundial de Catar? La respuesta es sí. Le recibí ayer. La cuestión fue abordada en apenas tres minutos. Su voluntad de continuar era muy fuerte, igual que la mía...", explicó confirmando que el banquillo galo no cambiará antes de la próxima gran cita. Después, seguramente le llegue el turno a Zidane.

Noël Le Graët : «En trois minutes la question du maintien de Deschamps était réglée» https://t.co/yxgVcv5ptV — Le Figaro Sport (@Sport24Team) July 8, 2021

La pelota está sobre su tejado. Le Graët se puso en contacto con varios representantes del vestuario para conocer cuál es la situación interna después de que en la Eurocopa hubiera varios brotes de diferencias entre los jugadores. También para conocer si era Deschamps el culpable de algunos de ellos. Finalmente, con todo el mundo a favor de que el actual seleccionador siguiera. Zidane tenía entre sus planes esperar un año de descanso antes de volver a entrenar.

El plan

Zidane afrontaba tras su salida del Real Madrid un futuro con opciones para entrenar, pero el francés decidió esperar para alcanzar su objetivo final: ser seleccionador. La primera vez que salió del banquillo del Real Madrid también esgrimió la necesidad de darse un respiro y reinventarse. El cansancio del galo se notó durante las últimas citas, en las que ponía en valor el esfuerzo que todos habían hecho, a pesar de naufragar antes de llegar a la orilla e irse del club tras un año en blanco.

El objetivo principal de Zinedine Zidane -que comparte todo su país- es ser el sustituto de Didier Deschamps en la selección cuando este decida dar un paso al lado. Evidentemente, el ciclo ganador del actual hombre al frente del banquillo galo hace que el relevo no se vaya a producir inmediatamente, y el factor que podía cambiar las tornas se ha despejado: que el ganador del último Mundial decidiera no querer tratar de defender el trono en Catar.

