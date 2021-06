Le Graët no confirma la continuidad de Deschamps en Francia: "Tomaremos una decisión"

Didier Deschamps se ha convertido en uno de los grandes señalados después de la derrota en los octavos de la Eurocopa ante Suiza. Francia llegó al torneo como una de las grandes favoritas, después de reinar en el Mundial de Rusia, pero se ha acabado yendo cuando empezaba 'lo bueno' y ante un rival que se presumía inferior a los galos.

Después de la eliminación de la Euro 2020, se ha puesto sobre la mesa la opción de que Zinedine Zidane se convierta en el próximo seleccionador de Francia. No hay que olvidar que el técnico galo decidió cerrar su segunda etapa como técnico del Real Madrid al final de la pasada temporada 2020/2021.

En el país vecino, por el momento, ni confirman ni desmienten los rumores. Noël Le Graët, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), ha hablado en L'Équipe sobre la posibilidad de que Deschamps deje de ser el seleccionador galo tras lo sucedido en la Eurocopa.

Le Graët, presidente de la Federación Francesa de fútbol. Foto: fff.fr

"El objetivo no se ha alcanzado, pero se han alcanzado tantos otros en el pasado. Siempre hay que poner las cosas en perspectiva", ha asegurado el dirigente. "Tendremos una reunión telefónica cuando esté en París y nos veremos la semana que viene o la siguiente para hablar", ha adelantado Le Graët.

"Con Deschamps tenemos que pasar un buen día juntos, que charlemos y al final del día, tomaremos una decisión. Aprendí que en la vida nunca debes tomar una decisión sobre la marcha. Vamos a hablar de lo que pasó. La organización era correcta, a menos que se me escapara algo, aunque como todo el mundo imagina esperábamos llegar un poco más lejos", ha afirmado a continuación.

"No he pensado en eso para continuar una misión, ambos deben estar en la misma página. Hasta ahora, como no lo he visto, no lo sé", ha sentenciado un Noël Le Graët que como el resto de los ciudadanos franceses no esperaban que la aventura de la Eurocopa acabase tan pronto para la actual campeona del mundo.

Tristes

Tras lo sucedido ante Suiza en octavos, Didier Deschamps habló ante los medios de comunicación y no ocultó el sentimiento de tristeza de todo el vestuario: "No estamos acostumbrados. Nos hará falta tiempo para digerirlo. Os podéis imaginar la tristeza que se puede sentir". En la televisión francesa, el técnico también se refirió a cómo se encontraba Kylian Mbappé: "Está profundamente triste".

