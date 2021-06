Bronca entre la madre de Rabiot y las familias de Mbappé y Pogba

La eliminación de la selección de Francia ante Suiza, en los octavos de final de la Eurocopa, ha dado para un sinfín de reacciones. Kylian Mbappé y Didier Deschamps han acabado como los principales señalados tras la decepción gala, aunque si hay una noticia que se ha convertido en viral es la que ha protagonizado la madre de un jugador del combinado francés.

Según ha revelado RMC Sport, en las gradas del Estadio Nacional de Bucarest, en Rumanía, se produjo un desencuentro entre la madre de Rabiot y las familias de Mbappé y de Pogba. Precisamente, Rabiot y Pogba protagonizaron un rifirrafe después de que Francia encajase el tercero.

Hay que recordar que Les Bleus comenzaron por detrás en el marcador con el primer gol de Seferovic, pero después un doblete de Benzema y un golazo de Pogba dieron la vuelta al luminoso. Entonces los franceses se las prometieron muy felices, se relajaron y acabaron concediendo el empate a 3 antes del final del tiempo reglamentario.

Paul Pogba golpea el césped tras fallar una ocasión de gol Reuters

En el momento en el que Suiza logró la igualada, Verónique, madre de Rabiot, preguntó en la grada cómo podía ser posible que Pogba hubiese perdido el balón que, a la postre, significó el tercero de los helvéticos. Ya una vez se consumó la eliminación de los galos, el objetivo de sus críticas fue Mbappé.

Kylian falló el penalti decisivo, el quinto, ese que muchos no se atreven a lanzar. No había sido su noche, pero Mbappé fue valiente y se encaminó al punto de los once metros. El resto es historia. El delantero falló o más bien Sommer acertó y sacó una gran mano para detener el lanzamiento.

Actitud reprochable

Entonces, tras el fallo de Mbappé, la madre del jugador de la Juventus de Turín se dirigió al padre de Kylian para decirle que debía "reeducar" a su hijo, acusándole ser arrogante. Esta fue la gota que colmó el vaso y tanto los familiares de Mbappé como los de Pogba se enfrentaron a la madre de Rabiot, cuya actitud sí que puede ser reprochable por estar del todo fuera de tono.

El citado medio ha revelado que se produjo un duro intercambio de palabras en las gradas del estadio de Bucarest y que este se alargó durante al menos 20 minutos. Incluso se habla de "varias familias de jugadores", pudiéndose entender que algunos familiares más se pusieron del lado de los allegados de Mbappé y Pogba.

