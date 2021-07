Zidane, más cerca de entrenar a Francia: la Federación no respalda a Deschamps tras la Euro

El futuro de Didier Deschamps puede estar lejos de la selección francesa tras el batacazo en la Eurocopa. El cuadro galo partía como gran favorito y lideró el grupo de la muerte. Sin embargo, un despiste les condenó a los penaltis ante Suiza y en la tanda dijeron adiós. Por ello, son muchas las voces que piden el cese de Deschamps, aumentando así los rumores sobre la llegada de Zidane. Ni la Federación se atreve a respaldar al técnico.

El presidente del organismo, Le Graët, siempre había mostrado una gran satisfacción con Deschamps. Pese a las preguntas en los últimos meses sobre si Zidane podría ser seleccionador a corto plazo, el dirigente optó en su momento por dejar la puerta abierta mientras respaldaba la continuidad de Deschamps. Una actitud que ha cambiado tras caer en la Eurocopa. El seleccionador actual, con contrato hasta después del Mundial de 2022, puede tener los días contados.

"No he dicho que vaya a seguir, vamos a discutirlo", ha confirmado el presidente de la federación francesa en Telefoot. "Tenemos que asegurarnos de que la Federación y el entrenador tienen los mismos objetivos y ambiciones. Analizaremos lo que no ha funcionado y lo que podemos mejorar", ha indicado, por lo que en las próximas fechas se podría acometer una reunión para abordar el futuro de Deschamps.

Kylian Mbappé y Didier Deschamps, durante la Eurocopa REUTERS

Además, Le Graët ha recalcado que tocó "un grupo difícil" con tres partidos que fueron "muy difíciles" y con temperaturas muy altas. "Hemos dominado a pesar de todo y hemos terminado primeros en el que quizás era el grupo más complicado", ha defendido en la televisión gala. Por ello, en la única defensa sobre Deschamps, ha pedido no "tirar todo lo que se ha hecho" en los últimos tiempos, pues hay "jugadores jóvenes con mucha calidad" y un "entrenador que tiene enormes cualidades".

Ya al poco de caer eliminados, el presidente federativo adelantó que se produciría un encuentro con Deschamps. "Tendremos una reunión telefónica cuando esté en París y nos veremos la semana que viene o la siguiente para hablar", reconoció. Sin embargo, esa conversación sigue sin llegar y los rumores sobre la idoneidad de que continúe Deschamps aumentan.

Zidane, el favorito

El técnico del Real Madrid dejó el club merengue tras una temporada en blanco y después de que la entidad dejara en sus manos la decisión final. A diferencia de su último adiós, Zidane no adelantó cuáles eran sus planes de futuro. Y todos apuntan a una selección francesa que ahora vive horas bajas tras la caída en la Eurocopa. Ni Zidane ni Francia han ocultado nunca su interés en unir caminos, y el momento puede ser este 2021 con la vista puesta en el Mundial.

"Siempre sale el nombre de Zidane y se cree que está disponible cada vez que Les Bleus terminan una competición. Es un hombre al que aprecio, no vamos a definir su trayectoria como jugador ni como entrenador. Zidane llegará algún día a la selección francesa. ¿Cuándo? No lo sé", afirmó recientemente Le Graët cuando le preguntaron sobre el futuro de Deschamps.



Las últimas declaraciones dejando claro que no está asegurada su continuidad y la incógnita sobre qué hará Zidane, acercan al exentrenador del Real Madrid a su objetivo de llevar las riendas de Les Bleus.

