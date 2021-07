Mourinho se rinde a Benzema: el discurso en su defensa tras perder en la Eurocopa con Francia

La eliminación de Francia de la Eurocopa 2020 fue una de las sorpresas del torneo. El conjunto de Deschamps dijo adiós ante Suiza tras unos agónicos penaltis. Ni el gran rendimiento de Benzema, que lideró a los suyos durante gran parte del campeonato, sirvió para llevarles hasta cuartos de final. El delantero del Real Madrid, pese a todo, se ha ganado las felicitaciones de amigos y conocidos. Entre ellos un José Mourinho que sabe lo que es entrenar al atacante.

El técnico portugués, que ya prepara su nuevo proyecto con la AS Roma, ha aprovechado para defender la evolución de Karim Benzema. Los dos coincidieron en el Real Madrid, aunque cuando el francés tenía que pelear por la titularidad ante Gonzalo Higuaín y con un estautos mucho más complicado que el actual. Pero esa etapa sirvió para establecer ciertos lazos entre entrenador y jugador.

"Él es la razón por la que estoy un poco triste de que Francia no haya pasado porque creo que Benzema podría ser... Cristiano Ronaldo no, Lionel Messi no, Mbappe no... Creo que Benzema tendría por fin la oportunidad de conseguir algún Balón de Oro o algo así", ha asegurado Mourinho en un análisis de la Eurocopa para The Sun.

Triste et déçu suite à l’issue du match, j’aurai aimé continuer à vous faire vibrer encore longtemps. Merci pour votre soutien, merci pour la force que vous m’avez donnée. Rien n’est jamais facile, on continue à se battre pour préparer l’avenir et revenir encore plus fort 🇫🇷🙏🏻 pic.twitter.com/wm8qdhv8QS — Karim Benzema (@Benzema) June 29, 2021

"Es un jugador increíble y estaba jugando muy bien, bajo una enorme presión, porque cuando volvió a la selección estaba bajo una enorme presión y estuvo fantástico", ha remarcado el luso. Y es que, cabe recordar, Benzema estuvo vetado del conjunto nacional durante seis años pese a su buen rendimiento en el Real Madrid y ha acabado siendo el máximo exponente ofensivo de su selección.

Mourinho, además, ha recordado cómo utilizaba de ejemplo a Benzema para evitar críticas a Harry Kane. "Yo siempre utilizaba a Karim porque estos son los delanteros que si no marcan siguen dando mucho al equipo", ha subrayado Mourinho. "Otros delanteros, si no marcan, no dan nada. Solo son goleadores. Estos chicos no son sólo goleadores, son jugadores de fútbol".

Su estancia en el Madrid

El entrenador luso ha dejado claro que Benzerma, respecto a hace unos años, "está mejor, más delgado, más fuerte y más rápido". Por ello, siempre creyó que podía hacer "algo especial" en esta Eurocopa en la que Francia ha sido la gran fracasada. "Es un jugador fantástico y se está cuidando mucho y su preparación, ahora físicamente está mejor que hace diez años", ha indicado en el diario británico.

"Benzema es un nueve, un diez, cuando era más joven conmigo, yo jugaba con Gonzalo Higuaín de nueve y a veces Benzema jugaba por detrás o por la izquierda o la derecha". Pese a las muchas dudas que hubo en esa época, Benzema aguantó hasta convertirse en el líder del Real Madrid de Ancelotti.

