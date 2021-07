El Real Madrid acelera la operación salida pensando en Mbappé: las ventas para hacer caja

El Real Madrid ha dado el primer empujón en su 'operación salida'. Como ha ocurrido durante los últimos veranos, el club blanco ha de hacer frente a multitud de bajas (de 33 a 25 futbolistas) y en esas está. De momento, está confirmado el adiós de Sergio Ramos, que en los próximos días podría cerrar un acuerdo con el PSG, y es inminente el de Brahim Díaz de vuelta al Milan. Mientras tanto, Kylian Mbappé espera.

Y es que en el Real Madrid salen las cuentas para fichar a Mbappé, pero hace falta recaudar dinero a partir de las ventas. El saldo por ahora no es ni positivo ni negativo ya que igual que Ramos se fue gratis, David Alaba llegó también a coste cero. Eso sí, el club se prepara para llevarse dos 'pellizcos': uno por la cesión de Brahim (entre 2 y 3 millones) y otro por la venta de Achraf al PSG (2,1 millones por derechos de formación).

Pero es obvio que con eso no es suficiente para aspirar a fichar a Mbappé este verano y por eso el Real Madrid ya está metido en otras operaciones. Hay dos ventas que serán fuentes de ingresos importantes para la entidad si se acaban dando: la de Raphaël Varane y la de Luka Jovic.

Raphaël Varane, en un partido de la selección de Francia en la Eurocopa 2020 Reuters

El 'caso Varane'

Respecto a Varane, el Madrid quiere que siga. El temor que se va confirmando es que el jugador tiene ganas de probar nuevas experiencias, salvo que los blancos le pongan sobre la mesa una mejora sustancial de su ficha. El club blanco no está para hacer esfuerzos y no ha recibido respuesta alguna del francés sobre la oferta de renovación que le hizo al acabar la temporada.

El Madrid no va a dejar que Varane salga gratis en 2022 y le venderá este verano si no hay acuerdo. Ahí es donde entra en juego el Manchester United, que es el principal candidato a su fichaje (con el PSG descartado). El club blanco pedirá entre 50 y 70 millones de euros y los red devils, según se apunta desde Inglaterra, se acercan a los 50 'kilos'. Si el deseo del jugador es ir a Old Trafford, no será difícil llegar a un acuerdo.

Luka Jovic, con la camiseta del Eintracht Frankfurt REUTERS

El Milan quiere a Jovic

En cuanto a Jovic, el serbio es seguramente el segundo futbolista que está en la rampa de salida por el que más dinero se puede recaudar. Su fichaje, petición de Zidane, ha resultado un fracaso y en el Madrid creen que lo mejor es una venta ahora para recuperar parte de lo invertido.

Su valor de mercado ha caído hasta los 20 millones (el Madrid pagó 60 en 2019), pero su edad es clave para hacer que su precio suba. Ya tiene un 'grande' detrás y es el Milan, que tras las operaciones de Theo Hernández y Brahim guarda buena relación con el club blanco. La venta de Jovic es clave y junto a la de Varane ya acercaría la cifra de ingresos a los 100 millones.

¿La suma total?

¿Cuánto costará Mbappé? Esa es la pregunta del millón. Si el PSG accede a venderle este verano, tendrá que hacer por un valor reducido al solo quedarle un año de contrato. No significa eso que saldrá barato, pero sí que estará por debajo de los 180 millones que le costó al conjunto parisino en 2017. La cifra estaría entre los 100 y los 125 'kilos', que es de lo que ya se habla en Francia.

Al Madrid le haría falta vender más para llegar a esa cantidad. No será muy complicado si se consigue vender a jugadores como Dani Ceballos (entre 20 y 30 millones), Álvaro Odriozola (entre 10 y 15) o Jesús Vallejo (entre 5 y 10), entre otros. Tampoco hay que descartar sorpresas, puesto que el verano es muy largo.

