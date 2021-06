Le Graët se rinde a Zidane y no descarta su fichaje como reemplazo de Deschamps

El nombre de Zinedine Zidane sigue rondando el entorno de la selección de Francia tras la eliminación del combinado bleu en la Eurocopa. Didier Deschamps tiene contrato hasta 2022, pero son muchas las voces que ponen en duda su continuidad después del batacazo del equipo galo contra Suiza. Sobre ambos nombres ha hablado Noël Le Graët en una entrevista.

Le Figaro ha hablado con el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) tras la eliminación de su selección. Ni siquiera Le Graët se atreve a dar por seguro si seguirá Deschamps al mando de Les Bleus de cara al Mundial de Catar, la siguiente gran cita de selecciones, y menciona a Zidane, al que confirma que ve dirigiendo a Francia algún día.

"Siempre sale el nombre de Zidane y se cree que está disponible cada vez que Les Bleus terminan una competición. Es un hombre al que aprecio, no vamos a definir su trayectoria como jugador ni como entrenador. Zidane llegará algún día a la selección francesa. ¿Cuándo? No lo sé. No tengo ninguna primicia que contar hoy", dijo al citado medio.

Mbappé y Deschamps Reuters

Reunión con Deschamps

Sobre Deschamps, que tampoco ha hablado él mismo sobre su futuro, reconoció que se verán dentro de una semana, con la eliminación reposada, y será entonces cuando se pongan a planificar el futuro de la selección francesa partiendo de su continuidad o de su salida tras llegar en 2012 al cargo.

"Hablé con él por la tarde (ayer), a las 6, antes de que tomara un avión de regreso a Niza. Tengo la impresión de que no quiere irse. Acordamos que pasara una semana y después nos reuniremos. Charlamos durante dos minutos, discutiremos tranquilamente en los próximos 8 o 10 días. Nunca hay que decidir sobre la marcha. La popularidad de Deschamps es importante, así como el cariño de los jugadores", confesó.

