Valentino Rossi, en el ojo del huracán: "Puede que se retire de MotoGP después de Misano"

La lucha por el mundial tiene a Fabio Quartararo como principal candidato al título. Si el galo no lo hace rematadamente mal en lo que queda de temporada, que eso sí, es bastante tiempo y son bastantes carreras, tiene el trofeo de campeón en su mano. Ese aliciente lo podría perder en breve MotoGP.

A falta de emoción por luchar por un podio que tampoco da demasiado prestigio, otro de los asuntos por resolver en el campeonato de motociclismo es saber hasta dónde podrá llegar la recuperación de Marc Márquez. De momento ya se ha apuntado una victoria, aunque es cierto que fue en Sachsenring, territorio donde el desgaste físico es menor y donde hay muy pocas curvas a izquierdas, algo que beneficiaba al español, que se resentiría menos de sus problemas en el brazo de dicho lado.

Sin embargo, el otro gran tema que mantiene en vilo a MotoGP desde hace varios meses en la situación de Valentino Rossi. El italiano todavía no ha comunicado qué va a hacer con su futuro. Algunos apuntan hacia una posible retirada. Otros al hecho de correr en su propio equipo con su hermano Luca Marini y ese gran acuerdo con Aramco y Ducati para 2022. No obstante, todavía no hay nada cerrado.

Valentino Rossi en el box del equipo Petronas Reuters

Lo que sí es cierto es que Rossi está pasando la peor temporada de su carrera deportiva. Resultados pésimos, siempre rodando a cola del grupo, clasificando en puesto muy retrasados y consiguiendo muy pocos puntos. Su situación es realmente mala y muchos creen que está echando por tierra, o al menos afeando, una trayectoria a la altura de los mejores de la historia. Pero de momento, el piloto de Petronas no revela si se retirará o si continuará en el campeonato alguna temporada más.

Con los 42 años ya cumplidos y después de haber puntuado en solo cuatro carreras de las nueve que se han disputado, su permanencia en el campeonato parece cada vez más lejana a tenor de sus resultados. Es 19º en la clasificación de pilotos con solo 17 puntos de 225 posibles. Un auténtico drama.

La opinión de Schwantz

A muchos les duele ver a Rossi en esta situación y así lo ha expresado otra leyenda del motociclismo como Kevin Schwantz, campeón del mundo: "Ahora me resulta doloroso ver a Valentino con tantos problemas. Cuesta verle en las posiciones en las que está, dónde se clasifica y en las posiciones tan traseras donde termina las carreras. Nunca ha estado tan atrás en toda su trayectoria. No está siendo competitivo. Lo que vemos no se parece al Valentino al que estamos acostumbrados".

Valentino Rossi en el Gran Premio de Holanda en Assen Reuters

Schwantz no tiene claro si Valentino Rossi debería retirarse o si debería seguir algún año más, especialmente si ese proyecto de su propio equipo puede darle la oportunidad de tener una moto competitiva y a la que se pueda llegar a adaptar. No hay que olvidar que sus mejores resultados los ha obtenido con Honda y Yamaha y que esto sería regresar a Ducati, donde ya probó y de donde salió muy molesto: "Si 'Vale' todavía puede encontrar una manera de disfrutar como piloto en MotoGP, le recomiendo que siga. Pero para mí, la diversión es estar batallando con el grupo de cabeza en cada carrera. Estar atrás no es divertido".

De esta forma, Kevin Schwantz ha dejado una reflexión que ha hecho saltar todas las alarmas, ya que ha valorado que Valentino deje el motociclismo incluso antes de terminar el año: "Puede que se retire después de la cita en Misano...". Cuando resta poco para que se cumpla el primer aniversario de su último podio en la categoría reina, Valentino Rossi deshoja la margarita de su futuro estudiando una retirada que, según apunta Schwantz, podría llegar el 19 de septiembre.

[Más información: Valentino Rossi y el hueco de Maverick Viñales en Yamaha: "Ya haremos saber mi decisión"]