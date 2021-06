Raúl Fernández y la pelea de Fenati con su hermano: "Adri tiene 17 años y él 25, en España es delito"

Raúl Fernández vivió una jornada para enmarcar en Moto2. Ganó la carrera en Assen y se marchó a las vacaciones con un segundo puesto en la clasificación general del Mundial. Sin embargo, el madrileño no quiso dejar pasar la oportunidad de aclarar la polémica que ha ensuciado la categoría de Moto3 en las últimas horas y en la que se le incluía a él, a su hermano Adrián y al italiano Romano Fenati.

Los hechos sucedieron este mismo sábado. Adrián Fernández y Romano Fenati tuvieron un cruce de palabras en la pista. Las cámaras no captaron con demasiada claridad el momento, pero se pudo comprobar que ambos estaban molestos. La tensión, sin embargo, no quedó ahí y se trasladó al box. Fenati golpeó a Adrián en la cabeza. El español aún tenía el casco puesto, pero recibió ese golpe. Y la tensión estalló.

La información sobre lo sucedido ha sido escasa y la organización únicamente sancionó a ambos pilotos de Moto3 con una doble long lap por su comportamiento. Por ello, Raúl ha sido quien ha arrojado algo de luz después de verse implicado en lo sucedido. El piloto, en declaraciones a Dazn, ha señalado a Fenati como autor de una agresión sobre su hermano Adrián. Raúl sacó el tema sin recibir ninguna pregunta al respecto para zanjar cualquier insinuación sobre su persona.

🎙️ "Mi hermano tiene 17 años, él tiene 25. Lo único que hice fue coger a mi hermano y sacarlo del box".@25RaulFernandez habla sobre el encontronazo de 'Pitito' con Romano Fenati #DutchGP 🇳🇱 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/7bdMTFixYJ — DAZN España (@DAZN_ES) June 27, 2021

"No voy a entrar en detalles, es el equipo de mi hermano, pero he leído muchas cosas con mi nombre", ha asegurado el piloto al poco de terminar la carrera en Assen. "Yo tengo a mi hermano allí, le intento ayudar. Cuando vi que hubo follón, que siempre es el mismo y lo mismo", espetó un Raúl Fernández cuidadoso con sus palabras, pero con ganas de limpiar su imagen ante los diferentes rumores surgidos en las últimas horas.

Fenati, señalado

"Mi hermano tiene 17 años, él -Fenati- tiene 25 y eso en España es delito. Lo único que hice fue coger a mi hermano en brazos y sacarle del box porque no me parecía justo. No me metí en nada y solo quiero que quede claro porque hay mucha gente que pone tonterías sin preguntar ni saber, y esto tiene que quedar claro", subrayó tajantemente con el objetivo de alejarse de cualquier posible castigo.

"Yo represento a unos colores, una marca y no me pueden ensuciar mi imagen. Yo lo único que hice fue separar, coger a mi hermano y sacarle fuera del box porque el otro, cuando hace cortocircuito, pasa lo que pasa", sentenció Fernández en los micrófonos de Dazn.

Fenati, pese a la polémica, logró finalizar en el podio con una tercera plaza en Assen. Adrián Fernández, piloto de Husqvarna y compañero del italiano, no pudo finalizar la carrera por un accidente que le dejó fuera. Sin embargo, el italiano suma un nuevo conflicto en su carrera, pues ya en 2018 fue expulsado por su equipo en MotoGP por poner en riesgo la vida de otro piloto.

El futuro de Raúl

El piloto, además, también reafirmó su intención de continuar en Moto2 la próxima temporada pese a los rumores de un posible salto a MotoGP. "Al 99% tengo tomada la decisión de quedarme en Moto2. Me han dado oportunidades que otros no me han dado", reconoció a Dazn.

[Más información - Marc Márquez y Valentino Rossi se rinden ante la nueva estrella Pedro Acosta: "Es alucinante"]