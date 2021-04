Marc Márquez y Valentino Rossi se rinden ante la nueva estrella Pedro Acosta: "Es alucinante"

Pedro Acosta es una de las grandes sensaciones del motociclismo en lo que va de año. El corredor español está monopolizando todas las miradas ya que a sus 16 años domina con puño de hierro la categoría de Moto3 ante pilotos que son mucho más mayores que él. Sin embargo, esa diferencia de edad no parece importarle en absoluto porque está dejando actuaciones para el recuerdo.

El murciano, nacido en Mazarrón, ha demostrado tener un talento superlativo sobre la moto para cuajar carreras perfectas semana tras semana y para brillar en multitud de escenarios completamente diferentes. Los mayores expertos en el campeonato del mundo no dudan en afirmar que ha nacido una estrella.

El piloto del equipo Red Bull KTM lleva tres carreras realmente sensacionales que han dejado a todos con la boca abierta. Segundo en el primer Gran Premio de la temporada y dos victorias en la segunda y tercera prueba del campeonato, lo que le permiten ser líder de la contienda en el mundial de Moto3. De momento, ya se ha llevado dos trofeos a su vitrina procedentes de Losail y este fin de semana ha hecho lo propio en Portimao demostrando que es un piloto sin límites.

Pedro Acosta ataca a Dennis Foggia en una curva de Portimao EFE

Todos alucinan ya con lo que es capaz de conseguir y por ello se están rindiendo ante una figura única y que está rompiendo récords en cada vuelta. Por eso no es extraño que grandes súper figuras de la categoría reina se empiecen a fijar en él y lo tengan ya en cuenta a pesar de que todavía tiene 16 años y que tendrá que dar el salto a Moto2 cuando esté preparado. De momento, este curso quiere llevarse el título de Moto3 y está haciendo todo lo posible para conseguirlo.

Marc y Rossi, rendidos

Uno de los más efusivos destacando el talento de Acosta ha sido el otro gran protagonista del Gran Premio de Portugal, Marc Márquez, que regresó a la competición después de nueve meses de baja por su lesión en el húmero: "Pedro Acosta es bueno, muy bueno. Y lo dije, lo puse en un 'tweet' en Catar".

"Pilota diferente a los demás respecto a los que hay en Moto3. Yo creo que ganará este año. Pero no le pongamos presión tampoco al chaval. También es muy joven, pero si mantiene la cabeza donde la tiene que mantener, va a llegar a MotoGP y lo hará muy, muy bien"

Pedro Acosta, líder en el Gran Premio de Portugal EFE

Marc insistía es que es necesario no ponerle más presión de la necesaria y que eso pueda jugarle una mala pasada: "Pero tiempo al tiempo. No se tiene que poner excesiva presión. Es joven, lo está haciendo muy bien, pilota diferente al resto, va a llegar a Moto2, va a quemar etapas y creo que, tarde o temprano, va a llegar a MotoGP y lo hará muy bien. Así que un español más que no tengo ningún problema en reconocer que cuando llegue en su día, si continúa con esta progresión, va a poner las cosas difíciles haya quien haya en MotoGP".

El seis veces campeón del mundo de MotoGP no ha sido la única leyenda del motociclismo que se ha roto en elogios hacia Pedro, ya que su máximo rival estos años atrás, Valentino Rossi, no se ha quedado atrás destacando al joven piloto español: "Impresionante. Hizo otra gran carrera. Es alucinante. Hizo una carrera perfecta en las batallas, tiene un gran talento y un gran futuro". Algo tendrá este chico nacido en Mazarrón cuando consigue poner de acuerdo a Marc Márquez y a Valentino Rossi. De momento, su objetivo debe ser seguir progresando y mirando hacia delante para poder luchar por el título de Moto3.

