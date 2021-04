Joan Mir - Márquez, guerra en MotoGP: "Por lo que hace Marc penalizan en Moto3, es peligroso"

El Gran Premio de Portugal de MotoGP ya ha consumido su primer plato fuerte, la clasificación. Sin embargo, el protagonismo ha estado centrado en una sola persona durante toda la semana. El regreso de Marc Márquez después de nueve meses ha eclipsado el resto, algo que ha molestado un poco a algunos pilotos.

De momento, el ilerdense ha conseguido firmar el sexto mejor tiempo en la clasificación y saldrá en una posición bastante ventajosa para intentar pelear por los puestos de arriba. Regresar después de tanto tiempo con un podio en Portimao sería algo grandioso y que sin duda le daría moral para intentar plantearse la lucha por el título.

Sin embargo, el Gran Premio de Portugal ya ha tenido los primeros enfrentamientos incluso antes de que se apague su semáforo y se dé la salida. Esos piques han llegado en plena clasificación y, sobre todo, después, en la zona de entrevistas donde algunos como Joan Mir no han dudado en atacar a Marc por sus estrategias en la pista.

Márquez fue la sombra de Mir en muchos momentos para mejorar sus tiempos vuelta a vuelta, algo que el campeón criticó muy duramente: "Ya sabemos que a Marc le gusta hacer esto. Siempre lo hace con alguien y hoy lo ha hecho conmigo. Esto de ponerse detrás en las calificaciones y tal, y jugar a este juego. Por esto en Moto3 penalizan. A él, pues no. Y aquí no penalizan, pero esto es así".

"Yo voy a lo mío, a mí no me ha puesto nervioso para nada. Hice mi tiempo igualmente, di el cien por cien y es lo que hay. Si hubiéramos entrado en el juego... él ha salido bastante más adelante, ha cortado, se ha puesto detrás, me ha molestado en la primera vuelta del crono porque ha salido lento. Me lo he encontrado en mitad de pista, he perdido ya mi vuelta. Luego, he tirado, se ha aprovechado de mi rueda. En Moto3 penalizan por esto. Y, seguramente, en Moto2, también, pero aquí en MotoGP, todavía no".

Mir estaba profundamente enfadado con la actitud del corredor de Honda y con la disparidad de criterios: "Creo que este tipo de acciones en MotoGP también son peligrosas, no sólo son peligrosas en Moto3. Directamente, no creo que se tenga que penalizar a él, pero, al final, él va bastante más lento, me molesta en mi vuelta rápida y esto pasa aquí y por estas acciones se tendría que penalizar. Pero tampoco le he dado muchas vueltas. He salido a lo mío. He hecho el tiempo que creía que podía hacer y ya está. No hay más".

Sin embargo, la de Mir no fue la única rueda que Marc buscó con insistencia, ya que también lo hizo con Rins, aunque fue menos crítico: "No sé cómo está Marc físicamente, pero, quizá, solo, le cuesta a una vuelta. Nos estaba esperando. Qué voy a contar que no sepáis. Poco a poco voy aprendiendo. Yo jugué mis cartas. Nos pasamos, fue divertido. Lo bueno es que fue con respeto. Lo que yo viví con Marc en pista no es sancionable. Lo que ha hecho con Mir no lo sé, yo no estaba dentro".

La respuesta de Marc

Por su parte, Marc le quitó hierro al asunto y explicó sus acciones: "En ningún momento he ralentizado la marcha más de lo normal. Creo que la vuelta más lenta que he hecho, en la primera vuelta de la Q1, no sé si fueron dos o tres segundos más lento del tiempo normal. Al final, me he buscado la vida. Es lo que tocaba. Sé que no se hace o da rabia al piloto al que se lo haces, pero a mí me lo han hecho muchas veces cuando estaba en forma, pues ahora lo necesitaba".

"He hecho todo el fin de semana solo, tirando solo, en la Q1 necesitaba saber dónde estaba perdiendo, y he elegido al campeón del mundo, el que está pilotando mejor de esa Q1. Podría haber elegido a mi hermano, también, que se hubiese callado, pero no, he elegido al mejor. He salido del box, nos hemos encontrado y lo he hecho. Luego, en la Q2, con Rins ha pasado algo similar, pero tampoco lo he seguido tan cerca porque tampoco he visto que me fuese muy bien. Solo también he hecho un 1:39.4. Es motociclismo. Te tienes que buscar la vida. Cuando vuelves de una lesión de nueve meses sin estar en pista, intentas aprender de todos los rincones".

