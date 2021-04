Jorge Martín, el sucesor de Ángel Nieto que sueña con ganar en MotoGP e igualar a Marc Márquez

Jorge Martín es el nombre propio del fin de semana en el mundo del motor y casi del deporte. El piloto español de 23 años ha dado la vuelta como un calcetín al mundial de MotoGP y ha lanzado un aviso a los grandes favoritos. A pesar de que acaba de aterrizar en la élite ya tiene muy claro lo que quiere hacer: ganar. Ni siquiera él mismo, en sus predicciones y sueños más ambiciosos, se imaginaba estar tan arriba a las primeras de cambio.

Sin embargo, no tiene reparos en abrazar la nueva realidad que se ha presentado ante él y que amenaza ya con hacerle una de las grandes figuras del campeonato. Corre el riesgo de dejarse llevar por un éxito efímero y pasajero, pero está ante la obligación y la oportunidad de hacer historia y de seguir los pasos de uno de los más grandes, de Marc Márquez, con quien en unas semanas podrá compartir pista e incluso confidencias.

Terremoto en Catar

El piloto de San Sebastián de los Reyes se ha convertido en el auténtico terremoto del Gran Premio de Doha celebrado en el circuito internacional de Losail, en Catar. Allí se celebró también la primera carrera del curso, pero ha sido en la segunda prueba en la que se ha presentado al mundo este nuevo talento del motociclismo español que ya pretende dar guerra en sus primeros pasos entre los más grandes.

Jorge Martín traza un viraje en el trazado qatarí de Losail. Pramac

En la primera carrera del mundial la victoria fue para otro español, Maverick Viñales, uno de los llamados a suceder a Marc Márquez y a luchar por este campeonato en el que el ilerdense no podrá disputar las primeras carreras. El nuevo líder del equipo Yamaha tras la salida de Valentino Rossi tiene ante sí la gran oportunidad de su carrera para sumar su primera corona. En esa primera cita, un joven Jorge Martín hacía su debut en la categoría reina sumando un discreto decimoquinto puesto. Sin duda, se trata de una carrera que no olvidará jamás, ya que era su primera vez en MotoGP y además consiguió sumar su primer punto.

Sin embargo, esa buena actuación ha quedado eclipsada por su colosal demostración en la segunda carrera de la temporada. Unos días después, de nuevo sobre el trazado de Losail, Jorge Martín se ha convertido en el nuevo terremoto del campeonato, en una amenaza para todos, en el nuevo chico maravilla del motociclismo español que puede dar grandes alegrías y prolongar el legado de otros como Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo y sobre todo Marc Márquez.

Jorge Martín comenzó cuajando unas muy buenas primeras sesiones de los entrenamientos libres de la segunda carrera del campeonato. Sin embargo, su gran explosión llegó en la clasificación, concretamente en la Q2, donde dejó a todos realmente sorprendidos llevándose una pole position de verdadero infarto.

Cuando todo parecía encaminado a que Maverick Viñales firmara el mejor tiempo de la sesión tras su formidable 1:53:267, llegaron los Pramac Racing con sus Ducati oficiales y pulverizaron su tiempo con unos registros estratosféricos y con un Jorge Martín en éxtasis que dejó a todos en Losail con la boca abierta. Su compañero Zarco fue cuatro milésimas más rápido que Viñales y Jorge firmó el mejor tiempo del día con su colosal 1:53:106.

Maverick Viñales pilota su YZR-M1 en el circuito qatarí de Losail. Yamaha

Con este increíble registro, Jorge Martín firmó la pole position en su segunda carrera en la élite, algo que ni él mismo se podía creer. Tras la sesión de entrenamientos, el madrileño no tenía palabras para explicar el hito que acababa de lograr. El domingo, en la carrera, fue capaz de aguantar a los mejores y superar a pilotos como Álex Rins, Maverick Viñales o al actual campeón del mundo de MotoGP Joan Mir para firmar el que promete ser el primer podio de muchos en la categoría reina. Martín se quedó a tan solo una décima del segundo puesto de su compañero Zarco y a 1,5 segundos de la cabeza ocupada por el ganador Quartararo.

Soñar con Ducati

La realidad transmitida por Jorge Martín tras su espectacular fin de semana superaba cualquier ficción. El piloto de San Sebastián de los Reyes es consciente del gran potencial que tienen con el equipo Pramac Racing y en las Ducati que este año prometen dar mucha guerra. Sin embargo, lo que era impensable era alcanzar este nivel en tan solo dos carreras y más teniendo en cuenta que la primera había sido positiva, pero que ni siquiera había servido para firmar un Top10.

Jorge aseguraba que pensar en lograr una pole position estaba en sus planes, pero seguramente a final de temporada, ya que las Ducati son muy rápidas a una vuelta. Sin embargo, era inevitable tener un cierto proceso de adaptación y conocimiento de su nueva montura. Como para todas las estrellas, el tiempo avanza a una velocidad diferente para Jorge Martín, que ya es la nueva sensación del paddock.

Johann Zarco, con la Pramac Racing de 2021 Pramac Racing

No obstante, lo que podría parecer un golpe de suerte, flor de un día, puede convertirse en una realidad y es que las Ducati permiten soñar con cosas muy bonitas y muy grandes. En estos momentos, hasta cuatro monturas de la casa italiana están situadas en los 10 primeros puestos de la clasificación, doblando a grandes marcas como Suzuki o Yamaha que solo cuentan con dos representantes. Aprilia y Honda completan la lista.

Jack Miller, noveno, es el peor situado de todos ellos, mientras que su compañero Franco Bagnaia se encuentra quinto peleando por la cabeza de la clasificación. El propio Jorge Martín, tras los 16 puntos sumados en la segunda carrera del campeonato, es séptimo. Pero la respuesta al gran secreto de las motos transalpinas se encuentra en la cabeza la tabla, la cual es comandada por Johan Zarco, compañero de Jorge y líder del Pramac que se sitúa primero con 40 puntos después de sus dos segundos puestos. A pesar de que todavía no suman victorias, las cuales llegarán, las Ducati llevan ya cuatro podios.

La posibilidad de ver a Ducati y a Jorge arriba es real aunque él mismo sabe que esto es una carrera de fondo y basada en la constancia. Por ello, este éxito, que ha llegado incluso antes de tiempo, antes de lo esperado, no va a hacer que pierda su perspectiva y sí aumentar su confianza y sus posibilidades para medirse tú a tú con los mejores. Quien sabe dónde puede estar su techo ya este mismo año.

Comparado a los grandes

Es evidente que es pronto para hablar de logros muy importantes en el caso de Jorge Martín. Su talento está ahí y su fin de semana en Doha invitan al optimismo, pero es necesario ir paso a paso, con cautela, para no perder la perspectiva de qué es lo correcto y qué no. Sin embargo, esa labor es algo que corresponde a su entorno y a su equipo principalmente. De momento, los resultados hablan ya de posibles ilusiones asociando su nombre al de los mejores de la historia.

Si en España se habla de grandes nombres en la historia del motociclismo, hay dos nombres que vienen rápidamente a la cabeza. Uno de ellos es el del histórico Ángel Nieto. El mítico piloto español, que hizo famoso el recordado 12+1 por sus 13 títulos mundiales, comparte, de alguna forma, un registro con Jorge Martín. A pesar de que nació en Zamora, Ángel se crio en el madrileño barrio de Vallecas. Por eso, estaba considerado hasta el año 2018 como el único corredor 'madrileño' de la historia en haber ganado un título mundial en los campeonatos de velocidad de motociclismo.

Ángel Nieto (13 títulos mundiales) EFE

Tras su victoria en el campeonato de Moto3 de dicho año, Jorge Martín se convirtió en el único piloto de la historia del motociclismo español en haber ganado un título mundial habiendo nacido en la Comunidad de Madrid. Sin duda, conseguir ese hito y formar en esa 'adulterada' clasificación junto al maestro Ángel Nieto es algo que Jorge guardará con orgullo para el resto de su vida.

El otro gran nombre con el que ya se relaciona a Jorge Martín es, como no, el de Marc Márquez. En este caso no ha sido por algo ya conseguido, si no por el sueño de poder luchar por un objetivo que hasta hace unas horas parecía impensable y que ahora se ha convertido en una bonita ilusión, la de proclamarse campeón del mundo en su debut en MotoGP, algo que el piloto de Honda consiguió en 2013. Desde entonces, seis títulos en 8 años de competición.

Ni Jorge, ni su equipo, ni nadie de su entorno le van a meter presión con alcanzar el increíble logro de Marc, pero lo que sí es un objetivo, debido al gran rendimiento de las Ducati, es dar la máxima guerra posible en este su primer año en la élite. De momento, ya ha conseguido su primer podio y quien sabe si esa guerra y esa pelea le ponen en unos meses en dispoción de conseguir victorias y, por qué no, el título mundial.

Juventud y experiencia

A pesar de ser el año de su debut en MotoGP, Jorge Martín es un piloto que atesora ya una gran experiencia. A sus 23 años se encuentra en el mejor momento de su carrera, viviendo un sueño entre los más grandes, pero sin perder la perspectiva de donde viene y de los momentos que ha atravesado en su carrera, algunos de ellos muy buenos, pero otros de dudas y malos resultados.

Un emocionado Jorge Martín, tras proclamarse campeón del mundo de Moto3. MotoGP

Jorge Martín lleva pilotando 17 años, ya que sus primeras experiencias fueron a los 6, cuando todavía era solo un niño. Sin embargo, tiempo después ya estaba peleando contra grandes nombres en los campeonatos del mundo más importantes y exigentes. A los 17 hizo su debut en Moto3 con en el equipo Mahindra. Su enorme potencial le hizo recalar en el equipo Gresini para pelear por el título a los mandos de su Honda. En la primera ocasión fue cuarto y en el año 2018 se proclamó campeón del mundo.

Tras sus 8 victorias y 19 podios dio el salto a Moto2. Sin embargo, fueron sus peores años, temporadas donde no consiguió brillar en exceso y donde no pudo ni siquiera pelear por el título. Con muy poca edad, Jorge ya conocía las dos caras del motociclismo y de la competición, los éxitos y las derrotas, los buenos y los malos tiempos que sirven también para forjar su leyenda a base de experiencia.

Sin embargo, y a pesar de su quinto puesto en el campeonato del mundo del año 2020, el equipo Pramac Racing ha confiado en él para dar el salto a MotoGP con 23 años y ya está demostrando por qué puede ser la gran sensación de la temporada. En tan solo dos carreras ya ha sumado una pole, un podio y ha rozado su primera victoria en la élite, algo que podría estar muy cerca de producirse a juzgar por el excelente rendimiento de las Ducati. Lo que está claro es que a pesar de su juventud, Jorge tiene ya experiencia acumulada de sobra para saber que en los buenos momentos hay que mantener la calma y en los malos apretar los dientes y seguir. Los éxitos, vendrán seguro.

