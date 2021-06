Foggia gana, Sergio García sube al podio y Acosta se queda cerca de la remontada en Assen

El italiano Foggia consiguió un meritorio triunfo en el Gran Premio de Assen de Moto3. El piloto aguantó la presión de Sergio García, que estuvo peleando el primer puesto hasta la última curva. El también italiano Fenati se reenganchó a la pelea por la cabeza de carrera y cerró el podio. El líder del Mundial, Pedro Acosta, no consumó una remontada que estuvo muy cerca.

Acosta, que fue la mejor KTM del Gran Premio en Moto3, cruzó línea de meta quinto. Sin embargo, una sanción a Binder reorganizó la clasificación final y dejó a un solo puesto del podio al joven de 17 años, que había salido previamente en el puesto 18 y que, tras varios adelantamientos, no alcanzó el ritmo de los tres primeros pilotos.

Todo lo contrario que Sergio García, que evitó cualquier error y se aferró a la pelea por el triunfo. De hecho, fue el encargado de meter presión a un Foggia que no pudo bajar los tiempos en las tres últimas vueltas. Incluso en las últimas curvas apretaba un García que, sin embargo, tuvo que conformarse con el segundo puesto.

¡Segunda victoria de la temporada para Dennis Foggia! 💥



Podio para @garciadols11 (2º) 👏 ¡Y 5ª posición para @37_pedroacosta, que ayer no estuvo en la clasificación! #DutchGP 🇳🇱 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/LdeIPtHITa — DAZN España (@DAZN_ES) June 27, 2021

El español de 18 años, pese a no conseguir encabezar el podio, logró sumar los puntos suficientes para marcharse de 'vacaciones' durante el próximo mes de descanso como segundo mejor piloto del Mundial de Moto3. "He disfrutado mucho. Creo que ha sido la más rápida en todo el campeonato, he empujado a tope", comentó al término del Gran Premio con claras muestras de felicidad por el resultado cosechado. Foggia, con ese primer puesto, se marcha al parón como tercer clasificado de la general.

La carrera comenzó con sanciones múltiples hasta a diez pilotos y con Fenati dominando en la cabeza del circuito. Sin Acosta por delante, el italiano tenía vía libre para intentar dominar en Assen. Sin embargo, él también se vio penalizado con dos vueltas largas y tuvo que cambiar de estrategia. García y Foggia iniciaron su duelo particular con el pelotón muy cerca de ellos.

Con más de cinco pilotos inmersos en la lucha por el liderato en las últimas vueltas, Foggia aceleró y se escapó con García y Fenati, mientras que Acosta buscaba su particular remontada. Los tres primeros rompieron y Acosta tuvo que centrarse en la pelea por los puestos fuera de podio con Binder dando la batalla. Pero el resultado estaba hecho. Foggia no perdonó y ganó como parecían indicar las últimas vueltas de Assen, Sergio García firmó un segundo puesto y Fenati superó los contratiempos para subirse al podio.

[Más información - El milagro de Pedro Acosta en Moto3: atropellado y duda para la carrera]