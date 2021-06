Pedro Acosta gana la batalla a Foggia en una carrera de Moto3 accidentada

Pedro Acosta sumó una nueva victoria, la cuarta en lo que va de temporada, en el Gran Premio de Alemania. El español, líder del Mundial y rookie de esta campaña, se impuso en una batalla prácticamente individual con Foggia, que peleó la cabeza de carrera hasta la última vuelta. Él, pese a lo logrado, sigue a lo suyo. "Prefiero seguir disfrutando y que venga lo que tenga que venir", reconocía en Dazn al término de la carrera.

No era una jornada nada sencilla, especialmente para un acosta que llevaba tres jornadas sin saborear el triunfo en una carrera. Además, en esta ocasión salía 13º con el grupo español, que no firmó una buena clasificación y que se tuvo que conformar saliendo lejos de la primera línea. En el caso de Acosta, no fue un impedimento para brillar.

El murciano no tardó en colocarse en la cabeza de carrera. Su puesto entre los seis primeros se daba por descontado. Sin embargo, las constantes caídas que se produjeron dejaban en el aire un susto en los últimos tramos del Gran Premio. Y más teniendo en cuenta que Foggia, que salió segundo, estaba defendiendo con uñas y dientes el liderazgo de la carrera.

Foggia abrió cierta brecha y Acosta y Sergio García apretaron para no perderle la pista ya en las últimas vueltas. El pelotón de cabeza no permitía ni pestañear. Fue ahí cuando García se tocó con Alcoba, la velocidad se rebajó y los puestos variaron notablemente. Acosta se aseguró el primer puesto, hizo valer el aguante previo ante Foggia -que cayó a la cuarta posición tras estar a segundos de ganar- y se proclamó ganador del Gran Premio tres carreras después.

Una vez concluida la jornada, la dirección de carrera sancionó a Alcoba haciéndole perder un puesto y Foggia subió al podio con cierta polémica. Ocho corredores, entre ellos un Jaume Masiá que también se movió en la zona alta, no pudieron terminar la carrera por diferentes problemas técnicos o accidentes en pista.

¡No pudo parar la moto! @jaume_masia se va al suelo cuando intentaba frenar a final de recta 😰#GermanGP 🇩🇪 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/XUzpB7ZFCl — DAZN España (@DAZN_ES) June 20, 2021

Acosta, tras una jornada complicada, destacó la dureza de la mañana. "Ha sido una carrera muy dura, muy difícil de gestionar. Ha sido la victoria más dura de toda la temporada y la mejor de todas. Hemos podido recuperar la confianza, hemos sido capaces de cambiar un poco la forma de trabajar o el plan que habíamos trazado. Va dedicado a mi familia, a mí, al equipo, a los que me ayudan día a día. Quizás esto me ayudará también a ganar", destacó un Pedro Acosta eufórico tras el GP de Alemania.

