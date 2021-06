Pau Torres: "Solo tengo buenas palabras para Sergio Ramos, aunque no es raro jugar sin él"

España se prepara para su decisivo partido ante Eslovaquia, que tiene lugar el próximo miércoles 23 de junio en La Cartuja de Sevilla. La Selección se juega el billete para los octavos de final de la Eurocopa, aunque depende de sí misma para alcanzar la siguiente ronda pese a los dos empates ante Suecia y Polonia.

Algunos de los internacionales españoles han hecho ronda este lunes por las principales emisoras de radio españolas. Si, por ejemplo, Marcos Llorente hablaba en El Larguero de la Cadena SER; Pau Torres ha hecho lo propio en El Transistor de Onda Cero.

El central del Villarreal ha reconocido que tienen "muchas ganas de que llegue el partido del miércoles". "Sabemos que dependemos de nosotros y eso es muy importante", ha destacado el defensa titular de la Selección. "El partido ante Eslovaquia es como si ya empezaran las eliminatorias. Estamos tranquilos, pero es un partido muy serio", ha añadido Pau.

Koke y Pau Torres calientan antes del estreno de la Selección en la Eurocopa Reuters

El defensa intenta hacer oídos sordos a las críticas. "Llega lo que queremos que nos llegue. Yo me centro en entrenar día a día, hablar con mi familia y estar pendiente de lo que me va a hacer bien. Solo quiero que me lleguen las cosas positivas", ha asegurado en la entrevista.

Además, ha apuntado que no cree que "la prensa haya sido excesivamente dura" con el combinado nacional. "Cuando ganemos estaremos contentos y cuando no todos seremos críticos y trataremos de buscar la mejora", ha continuado. Y hablando de críticas, ha aprovechado para contestar al feroz ataque de Van der Vaart.

"España es horrible. Solo se pasan el balón de un lado a otro. Les quiero en octavos. Respeto su opinión, en noviembre jugamos un amistoso contra ellos y empatamos, no nos pintaron la cara. Yo también tengo ganas de enfrentarme a ellos porque significaría que estamos en octavos", ha afirmado.

Sergio Ramos

También ha tenido tiempo para hablar de Sergio Ramos: "Tengo una buena relación con Sergio Ramos y soy el primero que me hubiera gustado que disfrutara como se merece del fútbol en esta última temporada en el Real Madrid. Solo tengo buenas palabras para él. Al final no es raro jugar sin él porque me acostumbro siempre a jugar con el que me toque".

Y es que después de la salida del defensa de Camas del Santiago Bernabéu se ha vuelto a relacionar a Pau Torres con el Real Madrid. Sin embargo, el central ha reiterado que está muy a gusto en el Villarreal, además de muy ilusionado por poder disputar la Supercopa de Europa ante el Chelsea y la próxima edición de la Champions League con la camiseta amarilla.

[Más información - Marcos Llorente: "España puede ganar la Eurocopa, confiamos en ello"]