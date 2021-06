El palo a Luis Enrique desde Alemania por no llevar jugadores del Real Madrid a la Eurocopa

Si las críticas hacia Luis Enrique no eran pocas en España, también se están sumando desde el extranjero. Los dos empates de la Selección han dejado muchas dudas sobre su gestión y algunos están apuntándole como el gran responsable del mal rendimiento del equipo hasta la fecha. Aún tiene opciones el equipo de estar en la próxima ronda del torneo y desde el país cierran filas para tratar de empujar todos en un mismo sentido. Eso sí, en Alemania no están tampoco de acuerdo con su trabajo.

"Si no convocas a nadie del Real Madrid, entonces ya tienes un problema antes del torneo. Eso no es aceptable en absoluto, creo que está al límite. Sería como no llevar a nadie del Borussia Dortmund. Simplemente le faltan jugadores como Sergio Ramos, que tenía todo bajo control", expuso Stefan Effenberg en la televisión alemana Sport1 durante su análisis del torneo en el que también alabó el planteamiento de Joachim Löw en el último encuentro de Alemania.

El seleccionador ya se mostró muy frío con los medios de comunicación tras el empate a uno frente a Polonia. "Para tranquilizar y animar a la gente estáis vosotros. Yo tengo que solucionar los problemas. Yo estoy encantado con este grupo, queremos dar una alegría a la afición, pero si no ganamos estamos fuera y no hay más", expuso un Luis Enrique que se ve con el agua al cuello. 'Lucho' no quiso dejar ningún mensaje, sino la reflexión de que hay que afrontar el último partido con la madurez de ganarlo sin más: "No hay mensaje. Lo que tenemos que hacer es jugar mejor. Esa es la sensación que quiere la afición, ellos nos están apoyando".

Sergio Ramos, durante la rueda de prensa de su despedida

A falta de que se dispute el España - Eslovaquia y el Suecia - Polonia, el grupo lo lidera Suecia (4 puntos), seguida de Eslovaquia (3 puntos), España (2 puntos) y Polonia (1 punto). El camino más sencillo es el de la victoria. Si España gana en la última jornada, podrá quedar primera de grupo si Suecia tropieza. Si los suecos empatan, habrá que observar la diferencia de goles de ambas selecciones para desempatar entre ellas. Si los suecos ganan, la primera plaza será suya y España será segunda. Si los suecos pierden, España será líder.

