Pogba: "¿Quién puede dudar de Benzema?"

Paul Pogba está siendo uno de los jugadores más destacados de la Eurocopa 2020. La selección de Francia comenzó ganando a Alemania en el partido de estreno para ambas y después empató por sorpresa ante Hungría. Un resultado que muy pocos podían esperarse.

Las críticas han ido apareciendo, pero la campeona del mundo todavía no ha dicho su última palabra. Este miércoles los galos se enfrentan a la Portugal de Cristiano Ronaldo y dependen de sí mismos para pasar como primeros de grupo a los octavos de final del torneo continental.

Sobre ese empate ante Hungría ha hablado, precisamente, Pogba: "No es una decepción. Empatamos, no quiero que pensemos Francia tiene que vencer al resto de equipos por 6-0. El fútbol no es así. Los equipos pequeños son aún más difíciles de jugar, lo dan todo y tenemos que marcar lo más rápido posible para liberarnos y evitar este tipo de partidos".

Griezmann, Mbappé, Pogba y Benzema durante un partido de Francia Reuters

En declaraciones para RTL, el mediocentro del Manchester United ha señalado que deben permanecer fieles a su estilo y que los resultados llegarán de esta manera: "La Euro o la Copa del Mundo son partidos difíciles para los grandes equipos, las grandes naciones. Es así. No hay que olvidar que tuvieron una oportunidad que aprovecharon, tuvimos varias, el portero hizo su trabajo, hubo un poste también. Nos mantenemos tranquilos, positivos, sabemos qué hay que esperar a los próximos partidos".

Defensa a Benzema

Ni Karim Benzema ni Kylian Mbappé saben lo que es marcar en esta Euro 2020. Y, precisamente, las críticas han recaído en ambos atacantes. Paul Pogba ha salido en defensa del delantero del Real Madrid, afirmando que está ayudando mucho al equipo con la creación de juego y que el gol no tardará en llegar.

"Hablamos de uno de los mejores delanteros del mundo, no necesita que lo tranquilicen. Él marcará y luego todos se levantarán. Sabe que no dudamos de él ni de los demás atacantes", ha asegurado el centrocampista francés. Hay que recordar que Benzema marcó un gol ante Alemania, pero este fue anulado por fuera de juego. Además de dar una asistencia a Mbappé, para que después tampoco subiese al marcador el tanto de Kylian.

"¿Quién puede dudar de Karim Benzema? Tiene oportunidades, las crea para sí mismo, se desempeña bien en el juego... el gol vendrá por sí solo. La camiseta nunca nos pesa. No debemos hacer preguntas sobre los jugadores, solo apoyarlos. Confiamos el uno en el otro, creemos en nosotros. Verán los próximos partidos", ha sentenciado Pogba.

