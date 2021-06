Varane bromea con el 'mordisco' de Rüdiger a Pogba: "Ver a Paul en el Allianz fue una delicia"

El Allianz Arena fue testigo de la llamada como 'final' anticipada de la Eurocopa. Los dos últimos campeones del mundo se vieron las caras en Baviera y la victoria se la acabó llevando Francia ante Alemania. El MVP del partido acabó siendo un Paul Pogba que estuvo de sobresaliente.

Precisamente, el centrocampista del Manchester United también protagonizó una de las imágenes más virales del partido. En una acción puntual, Rüdiger le puso la boca en la espalda a Pogba. Un presunto mordisco que ha dado la vuelta al mundo y que la UEFA está estudiando para una posible sanción.

El propio Pogba reconoció después del partido que había notado el mordisco, lo hizo en una rueda de prensa marcada por la polémica después de que el jugador apartase un botellín de Heineken. "Creo que me mordió un poco, sí, pero en plan amistoso, porque nos conocemos", dijo el mediocentro.

Presunto mordisco de Rüdiger a Pogba

La escena ha recordado a la que protagonizaron Luis Suárez y Giorgio Chiellini en el Mundial de Brasil 2014, en el que es recordado como el mordisco más famoso de la historia del fútbol, tal y como lo fue en el boxeo el que dio Mike Tyson a Evander Holyfield.

Sobre este posible mordisco de Rüdiger a Pogba ha hablado el madridista Varane. El central de la selección de Francia ha puesto un poco de humor a la situación: "Lo cierto es que ver a Paul anoche fue un regalo, una delicia, de ahí a morder, se ha pasado un poco".

"En el terreno de juego había muchas ganas, creo que Paul podría haberse tirado al suelo, pero él no es así. Después del partido han hablado y no hay nada demás. Se le podría haber sancionado por esa acción, pero no fue el caso. Vamos a mirar hacia adelante", ha agregado Raphaël Varane.

Posible sanción

El diario L'Équipe que dio sus máximas notas del partido, precisamente, a Pogba y Varane, ha informado que pese a revisar las imágenes y haber abierto un procedimiento para estudiar los hechos, la UEFA ha decidido no sancionar a Rüdiger por la acción con el futbolista del Manchester United.

Francia no se arrodilla

Los jugadores de Francia no se arrodillaron ante del partido frente a la Mannschaft - gesto de la lucha contra el racismo- como otras selecciones. Varane ha explicado el motivo: "Es una decisión tomada por el conjunto de los jugadores, como ha dicho Hugo (Lloris). Evidentemente es una causa que apoyamos".

"Francia representa a 26 jugadores con orígenes diferentes, colores de piel diferentes, categorías sociales diferentes, todos unidos a por los mismos objetivos. Nuestra manera de luchar contra las discriminaciones es mostrar que juntos con nuestras diferencias podemos unir a millones de franceses, a aficionados en el mundo, ese es el mensaje que queremos dar", ha sentenciado.

