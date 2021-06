Marcos Llorente: "España puede ganar la Eurocopa, confiamos en ello"

La selección española se juega el ser o no ser en la Eurocopa este miércoles frente a Eslovaquia. Si ganan, los de Luis Enrique estarán seguro en los octavos de final del torneo, independientemente de lo que pase en el otro partido del grupo entre Suecia y Polonia. Antes de esto, Marcos Llorente ha hablado en El Larguero de la Cadena SER.

El mediocentro del Atlético de Madrid, reconvertido a lateral en el combinado nacional, ha señalado que firmar dos empates en las dos primeras jornadas de la fase de grupos era algo que no esperaban, pero pese a eso ha afirmado que "el equipo está positivo". "Creemos en lo que hacemos, creemos en la idea del juego que tiene el míster. Somos positivos y sobre todo con muchas ganas de que llegue el partido", ha asegurado.

Llorente está seguro de que la falta de efectividad cambiará ante Eslovaquia, aunque ha reconocido que "está claro que siempre se pueden mejorar muchísimas cosas". "Creo que la idea de juego que nos intenta transmitir el míster creo que la entendemos y la plasmamos en el campo. No hemos conseguido los tres puntos que era lo que esperábamos y obviamente hay cosas que mejorar", ha continuado.

Marcos Llorente salva bajo palos que un disparo de Alexander Isak se cuele en la portería REUTERS

Sobre el plan de Luis Enrique, ha señalado que la "idea" es jugar con el plan de juego del técnico asturiano "desde el minuto 1 hasta el 90", incluso aunque vayan por detrás en el marcador. "Al final el cuerpo técnico cree que es la mejor idea de juego con la que el equipo va a destacar más y al final a lo mejor haciendo otro tipo de juego el equipo es un desastre. Lo que sabemos es que con esta idea de juego el equipo está muy bien y creo que lo vamos a demostrar en el tercer partido", ha agregado.

Lateral con España

Marcos Llorente ya se ha acostumbrado a jugar como lateral derecho, posición en la que ya le puso Simeone. Preguntado por si sería posible que Luis Enrique le adelantase en el dibujo de España, el mediocentro ha asegurado que "sería una sorpresa, la verdad".

"El míster me llamó de lateral, en la última convocatoria jugué de lateral, ahora estoy jugando de lateral... creo que no hay ningún tipo de duda. Creo que voy a repetir en el mismo sitio, lo otro sería una sorpresa. Llevo jugando todos los partidos de lateral y el míster ha decidido que donde más podía ayudar al equipo es ahí, yo por mi parte, no tengo nada que decir", ha confesado.

"Mi rendimiento es muy bueno jugando más delante en el Atlético de Madrid, aquí en la Selección pues no sabría decirte. Es un juego diferente, con compañeros diferentes, otro entrenador diferente... no sabemos cómo podía salir. En el lateral me siento a gusto, de hecho, en estos partidos muchísimas veces he alternado con Koke y ha sido él el que ha bajado a recibir y yo he tirado entre líneas para poder tirar desmarques al espacio y demás y tengo bastante oportunidad de llegar arriba, yo por mi parte estoy contento", ha apuntado sobre si rendiría mejor en una posición más adelantada.

Críticas

El internacional español ha afirmado que entiende las críticas, las respeta, pero no las comparte: "Yo soy el primero que quiero dar una victoria para la afición, entiendo que ellos lo quieran y se molesten por ello, pero no lo comparto". "Lo que sí tenemos claro es que lo hemos dejado todo para ganarlos pero no ha podido ser", ha añadido.

Marcos Llorente supera la presión de Suecia y avanza con el balón REUTERS

Las críticas se han cebado particularmente con Morata: "Sí, que sucedan este tipo de cosas siempre duele, pero esto pasa casi a diario, es algo con lo que tenemos que lidiar, es parte de la profesión. Es molesto, pero es lo que hay. Hay que intentar olvidarse de eso y e intentar darle la menor bola posible".

"Álvaro ya lleva mucho tiempo en esto, ha pasado por grandísimos clubes, ha jugado competiciones importantes y como he dicho es algo que puede pasar y hay que intentar tomárselo de la mejor manera posible", ha afirmado Marcos Llorente que ha destacado de Luis Enrique su "idea de juego" y también su "sinceridad", además de lo mucho que aprendes jugando a sus órdenes.

Favoritas

Para finalizar, Llorente ha asegurado que la Selección puede ganar la Eurocopa: "Sí, totalmente. Por lo menos nosotros confiamos en ello. Y si te respondo que no a esta pregunta, para que voy a jugar el miércoles". Y en cuanto a las otras favoritas: "Diría Italia, tiene buena pinta. Luego Francia tiene un gran equipo... lo que se está viendo es que el nivel es muy alto y que cualquier equipo te pone las cosas muy difíciles".

