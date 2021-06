La Selección responde al polémico vídeo sin saludar a la afición: "Tenemos que animarles"

César Azpilicueta fue el encargado de analizar la situación de la Selección en la Eurocopa. El jugador del Chelsea, que todavía no ha podido contar con minutos, mostró su confianza en que España pueda pasar a los octavos de final tras sumar dos empates en dos partidos. El zaguero, que reconoció que el vestuario cree en sus opciones, tuvo que enfrentarse a las imágenes de la polémica.

Y es que la Federación compartió un vídeo en el que la plantilla nacional se desplazaba a Sevilla. Pese al tumulto de los aficionados que acudieron a mandar su apoyo, apenas algún jugador saludó a los hinchas. Un gesto que ha generado notables críticas en redes sociales, incluidas las de algunos políticos, y que ha llegado hasta la sala de prensa. Azpilicueta, que ha reconocido que alguno no saludó, pidió a sus compañeros animar a la afición.

El vestuario cree

"El vestuario está con muchísimas ganas del miércoles. Nos encontramos en una situación que nos hubiese gustado que estuviese mejor. No ha sido así y ahora lo tenemos en nuestra mano. Lo importante es depender de ti mismo. Es casi un partido de eliminatoria. Sabemos que hay cosas que tenemos que mejorar y otras que estamos haciendo muy bien".

Falta de minutos

"Los 24 que estamos aquí entrenamos para jugar. El míster es el que decide junto a su staff creyendo lo que es mejor para el equipo. Todos estamos deseosos de poder jugar para nuestro país".

Favoritismos

"Es cierto que cuando la situación es más favorable y ganas partidos, pues es más sencillo. Ahora es cara o cruz, es la realidad. Esta selección en años anteriores ha podido pasar y se han acabado ganando Eurocopas y Mundiales. En este grupo hay mucha gente joven. Todo te hace aprender, ojalá hubiésemos estado con seis puntos, pero la realidad es la que es. Cada uno tenemos que aportar el máximo, somos varios capitanes en nuestros equipos y tenemos experiencia en situaciones difíciles. Sabemos cómo tenemos que actuar".

Goles encajados

"Es cierto que no nos han llegado muchas veces, pero las situaciones han sido de peligro. Te pueden llegar muchísimas veces y que sean ocasiones difíciles. El rival también juega. A veces podemos controlar mejor las situaciones de contraataque. Contra Polonia el dominio fue mucho más aplastante, son aspectos del juego que queremos mejorar. Queremos dominar y que nos generen las menos ocasiones posibles. Tenemos que ser sólidos en ambas áreas. Sabemos que hoy el fútbol se decide por pequeños detalles".

Una final

"Ahora nos lo tenemos que tomar como una oportunidad que tenemos. El partido del miércoles es un cara o cruz, solo nos vale ganar. Ninguna selección gana una Eurocopa o Mundial antes de empezar".

Confianza propia

"Estamos vivos y dependemos de nosotros mismos. Este tipo de situaciones y cómo reaccionamos, ser humildes y autocríticos, y valorar lo que estamos haciendo bien que hay muchas cosas. La combinación nos hará ser más fuertes. Es importante que estemos mentalizados, acabado el segundo partido, en la preparación para llegar en las mejores condiciones. Es un partido de vida o muerte. Tenemos hambre y calidad para sacarlo adelante".

Calidad de los jugadores

"Tenemos equipo para ganar a Eslovaquia. Cuando vienes de dos empates, cuando todos esperan ganar dos partidos, es normal que la afición sienta que no es lo que esperaban. Es normal que no estemos saltando y contentos. Eso se cambia en el campo, siendo un equipo, siendo fuertes".

Ánimos del equipo

"El miércoles, desde el primer segundo, tenemos que demostrar que queremos estar en la siguiente fase. Junto a la afición, es una ocasión única. Todos tenemos que aportar nuestro granito. Si lo hacemos lo vamos a conseguir. Vamos a conseguir que este grupo mejore a cada paso".

Opciones

"Ganando sabemos que podemos pasar primeros o segundos. Nosotros vamos a salir ganar, como siempre. A intentar marcar el máximo y a encajar lo menos posible. Cuando entras en esta fase no merece la pena pensar en posibilidades, sino centrarnos en lo nuestro".

Afición

"Necesitamos dar a la afición ese empuje. Es una labor. El aficionado va con muchas ganas, quiere sentirse identificado con la Selección. El apoyo siempre ha sido increíble y el miércoles tenemos otra oportunidad. Es algo único jugar una fase final en tu país. Tenemos que sacarlo adelante todos. Cuando el equipo sufre, necesitamos el apoyo de la afición. Cuando la afición siente ganas de que le demos esa fuerza, se la tenemos que dar. Es algo recíproco".

Polémica con el vídeo

"Somos los primeros que tenemos que animar a la afición en este momento difícil. Sobre el vídeo, es un vídeo en plano corto. Es cierto que no todos los jugadores saludan, pero si por algo se ha caracterizado esta Selección es que hemos hecho muchos encuentros con aficionados en España y en el extranjero. Somos los primeros que querríamos acercarnos, pero por la situación de la Covid no lo hemos podido hacer. Personalmente me ha tocado ganar una Champions y no poder celebrarlo con la afición, son cosas duras".

Busquets

"Es un jugador muy importante. Con su experiencia tanto dentro como fuera. Ayuda muchísimo a todo el equipo, sabemos el dominio que tiene en el centro del campo. Se le ha echado de menos. Todo el mundo intentamos suplirlo pero es un jugador clave en este equipo y estamos muy contentos de que esté de vuelta".

