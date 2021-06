El brutal zasca de Diego de Paz a Morata por sus comentarios tras el España - Polonia

"La gente que diga lo que quiera, no me preocupa. Que digan lo que quieran, opinar en España es gratis y fácil. Podemos tener mejor o peor suerte", así salía delante de los medios de comunicación Álvaro Morata tras su encuentro frente a Suecia. El delantero se había reencontrado con el gol, pero había vuelto a fallar dos ocasiones claras que podían haber evitado el empate final. Estas palabras han pasado factura entre la afición y algunos como Diego de Paz no se han querido callar.

El exjugador de baloncesto sabe lo que es defender a España en un torneo internacional. Lo hizo en la modalidad paralímpica de silla de ruedas y ha jugado con la selección hasta 176 ocasiones. Ha estado en dos Mundiales y 10 Europeos y tres Juegos Paralímpicos, donde ha conseguido una plata y un bronce europeos, así como dos diplomas paralímpicos. Diego habla desde un prisma que, evidentemente, no es el mismo porque no tiene la misma trascendencia su deporte; pero le ha puesto las cartas sobre la mesa con este mensaje en su cuenta de Twitter.

"Te equivocas Morata, gratis es jugar en la Selección Española de Basket en Silla de Ruedas durante 23 años como hice yo, y no buscar excusas estúpidas cuando no eres mejor que tu rival. Ojalá a mí también me hubiesen pitado como a ti, sería señal de que el Baloncesto en Silla de Ruedas sería un deporte de masas", escribía el jugador ya retirado. Parecía que Morata había digerido bien las críticas en la previa del encuentro, pero estas declaraciones tras el último choque han hecho estallar a parte de la afición.

Te equivocas Morata, gratis es jugar en la Selección Española d Basket en Silla de Ruedas durante 23 años como hice yo, y no buscar excusas estúpidas cuando no eres mejor q tu rival. Ojala a mi tb me hubiesen pitado como a ti, sería señal de q el BSR sería un deporte de masas. https://t.co/b17TNGqzTZ — Diego de Paz Pazo (@dieegodpaz) June 20, 2021

En esa previa, Morata reaccionó así: "Llevo una carrera bastante larga como para que la opinión de la gente pueda cambiar mi vida. Lo que motiva es por mí y por ellos -mis compañeros-. Me alegraré por esas personas que pensaban que estaba pasando un mal momento y me dieron cariño". Unas palabras correctas que no se corresponden con cómo salió tras el encuentro de este sábado.

