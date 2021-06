Morata: "Opinar en España es fácil y gratis, la gente que diga lo que quiera"

Álvaro Morata fue uno de los protagonistas en el duelo de España ante Polonia. El conjunto nacional no cuajó un buen encuentro y sumó otro tropiezo a pesar de que el delantero, esta vez sí, vio puerta en una de las primeras ocasiones que tuvo. Sin embargo, su gol no fue suficiente para sumar los tres puntos.

El delantero dispuso de más oportunidades, especialmente dos muy claras en el segundo tiempo. Una tras el fallo de Gerard Moreno en el penalti. Tras salir el balón rebotado del poste, le cayó en los pies a Álvaro que había ganado muy bien la partida a los centrales. Sin embargo, el delantero remató de forma defectuosa cuando Szczesny estaba ya batido y el esférico se marchó muy desviado.

El atacante de la Juventus dispuso de otro intento muy claro cuando Sarabia le dejó un balón franco dentro del área pequeña con el pecho. Morata llegaba en carrera con todo a favor para batir al portero polaco, pero estuvo algo lento en su reacción y cuando disparó, solo pudo golpear contra el portero, que taponó muy bien la ocasión.

Álvaro Morata intenta rematar el balón desde el suelo REUTERS

Tras el encuentro, Morata pasó por los micrófonos de Mediaset para analizar el choque y para hablar también de su propia situación tras las críticas del primer partido, la celebración del tanto con Luis Enrique y esa especie de reivindicación que buscaba con ese tanto que abría la lata ante Polonia.

El delantero estaba muy cabreado por el empate, tanto que casi no sabía qué decir porque la desilusión era tremendamente grande: "Otro partido que se nos escapa, nos queda una final para estar en octavos. No sé que más decir, se nos ha escapado el partido otra vez con ocasiones. Tenemos confianza como siempre. Estaríamos jodidos si no la tuviéramos. Sabemos que podemos hacerlo bien y ganar a Eslovaquia".

Morata no quiso darle importancia a su gol, aunque evidentemente la tiene, pero no sacar los tres puntos le dejó bastante molesto, cabreo que no ocultó en ningún momento: "Hemos empatado, da igual el gol. Me da igual eso, lo que quiero es ganar y no hemos ganado. Le agradezco a Luis Enrique la confianza que nos da. Hay que seguir para delante, hay que apretar".

Molesto con las críticas

Una vez terminado el choque, y todavía en caliente, Álvaro Morata fue preguntado por estas críticas y no se mordió la lengua después del cabreo de otro tropiezo: "La gente que diga lo que quiera, no me preocupa. Que digan lo que quieran, opinar en España es gratis y fácil. Podemos tener mejor o peor suerte".

Morata se lamenta tras una ocasión fallada frente a Polonia REUTERS

Duro mensaje contra sus críticos a los que parecía estar esperando después de que en el primer partido contra Suecia recibiera pitos de los asistentes al Estadio de La Cartuja y después de recibir también duros comentarios de los aficionados en la calle y en las redes sociales. El partido ante Polonia tampoco pasará a la historia de sus mejores actuaciones, pero al menos vio puerta, aunque falló dos nuevas ocasiones que, junto al penalti de Gerard Moreno, condenaron a España ante los de Paulo Sousa.

