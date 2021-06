Rodri: "El césped no estaba bien otra vez, eso nos penaliza bastante"

España empató de nuevo, esta vez ante Polonia, y las sensaciones siguen sin ser del todo buenas a pesar de que la Selección llega arriba y genera ocasiones. Morata consiguió ver puerta y anotó el tanto del conjunto nacional, pero Lewandowski igualó la contienda en el segundo tiempo.

Tras el partido, varios jugadores hablaron sobre su feeling tras un partido que dejó un mal resultado y Rodri, mediocentro del Manchester City y titular en los dos partidos de España, volvió a cargar contra el estado del terreno de juego, el cual no fue el idóneo, ofreciendo un aspecto seco y levantado: "Es evidente que el césped no está en las mejores condiciones. Nos penaliza bastante que esté así. Pero no es excusa, si metemos las ocasiones y el penalti no te acuerdas de eso, estamos frustrados".

