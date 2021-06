Luis Enrique: "Para tranquilizar y animar a la gente ya está la prensa, yo soluciono problemas"

Duro tropiezo de España ante Polonia en el segundo partido de la Eurocopa que supone que la Selección llegue a la última jornada con muchas opciones de quedarse fuera. Sigue dependiendo de sí misma para estar en octavos, pero tendrá que esperar resultados si quiere ser primera de grupo.

España salió al encuentro contra Polonia casi con la necesidad vital de ganar el choque y tras el gol de Morata, todo parecía que iría por buen camino. Parecía un final feliz a la historia de terror y dudas vivida por el combinado nacional. Se acababa la sequía y además lo hacía el blanco de las críticas, que se iba a celebrarlo con el seleccionador.

Un tanto que llegó con suspense después de que el asistente lo anulara por fuera de juego y de que el VAR lo concediese al estar del delantero español en posición legal. Patada a las críticas y a las malas sensaciones, o eso pensaba España, que tendría en la segunda parte un nuevo bajón.

Luis Enrique controla un balón que había salido por la banda REUTERS

La segunda parte no fue buena de España, especialmente tras el empate de Robert Lewandowski, que le ganó la partida por arriba a Aymeric Laporte. La Selección lo intentó, pero nunca tuvo el brillo necesario para romper la muralla defensiva ideada por Paulo Sousa. Hubo ocasiones, sobre todo con el penalti de Gerard Moreno y los dos intentos de Morata, pero España volvió a pecar de falta de gol y se complica y mucho su futuro.

Tras el partido, Luis Enrique habló para Mediaset y no se mostró nada contento ni con el resultado ni con muchos momentos del juego, por eso reconoció que lo más importante ahora es ganar el próximo partido y estar. De hecho, se mostró frío con los medios: "Para tranquilizar y animar a la gente estáis vosotros. Yo tengo que solucionar los problemas. Yo estoy encantado con este grupo, queremos dar una alegría a la afición, pero si no ganamos estamos fuera y no hay más".

"Tengo ganas de volver a ver el partido y analizarlo en profundidad. Las sensaciones no son las mejores. Hemos sido superiores, pero no lo suficiente. Ellos han tenido una y la han metido. Hemos intentado resolver situaciones por fuerza y por derroche, pero mucho barullo. Lástima por el penalti que nos hubiera venido muy bien".

Luis Enrique quiso señalizar esa falta de superioridad que él sí esperaba: "Esperaba más superioridad, pero no la hemos tenido, mérito también del rival. El resultado a veces maquilla, pero no hemos podido. Los jugadores son los primeros interesados en hacerlo bien y en ganar partidos. Con el empate tenemos que ganar para pasar e incluso podemos ser primeros".

Morata y césped

El seleccionador habló sobre dos de los temas más calientes de las últimas horas y de la actualidad en el equipo nacional. El primero fue la elección del nueve y el papel de Morata: "Morata ha hecho muchas cosas bien, hoy y en el primer partido. El gol es una anécdota que le viene bien, pero hace muchas más cosas".

Álvaro Morata celebra con Luis Enrique su gol a Polonia REUTERS

El otro tema, aspecto delicado para el equipo al depender directamente de la Real Federación Española de Fútbol, fue el estado del césped de La Cartuja: "El césped ha estado como el día. Jugar se podía, he visto a 22 tíos dejarse la vida ahí. Hay gente haciendo esfuerzos por mejorarlo y yo agradezco a la gente que hace eso".

En resumen, 'Lucho' no quiso dejar ningún mensaje, sino la reflexión de que hay que afronar el último partido con la madurez de ganarlo sin más: "No hay mensaje. Lo que tenemos que hacer es jugar mejor. Esa es la sensación que quiere la afición, ellos nos están apoyando".

