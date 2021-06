Pau Torres: "Gerard Moreno no había fallado en toda la temporada, si hay otro penalti que lo tire él"

España no pudo pasar del empate contra Polonia y volvió a acordarse otra vez de todas las ocasiones falladas. El dominio no fue tan claro como contra Suecia y los acercamientos no fueron de un peligro constante, pero sí hubo una jugada que pudo haber cambiado el signo del partido.

Gerard Moreno fue objeto de penalti y el del Villarreal tomó la responsabilidad después de haber sido el especialista sin fallo este curso en el Estadio de La Cerámica. Sin embargo, está vez se topó con la madera y condenó a España. Tras el partido, Pau Torres, su compañero en el 'submarino' amarillo salió en su defensa: "Esto es fútbol. Gerard Moreno no ha fallado ningún penalti y lo falla hoy. Por mí si hay otro que lo tire otra vez".

Noticia en actualización

