El otro 'título' del Atlético: tres estrellas confirman su continuidad

El Atlético de Madrid mantendrá en su plantilla a tres de sus principales pilares. Pese a las dudas de futuro y la presión del mercado de fichajes, en la tarde de la celebración de La Liga se confirmaron tres continuidades para la temporada que viene. Una gran noticia y que zanja cualquier tipo de duda desde un primer momento. Luis Suárez, Giménez y Joao Félix solo piensan en jugar en el Wanda como locales.

Luis Suárez, héroe de La Liga tras su gran tramo final de temporada, destacó que "seguro" que la próxima campaña seguirá jugando para el Atlético. El uruguayo, en declaraciones a Movistar, relató la dificultad del cambio del Barça por el Atleti y subrayó su intención de continuar. Su contrato era de 1+1 y cumplirá los dos años en el conjunto capitalino. "El recibimiento fue espectacular", recordó sobre su fichaje.

"Es difícil un cambio para una familia que tiene tres niños con una vida hecha. El cambio es complicado. Son diferentes formas de sufrir de la gente. Mi mujer sabe más que nadie lo que trabajé para revertir la situación y demostrar que puedo estar al nivel", relató el delantero del Atlético de Madrid.

- El año que viene aquí, ¿no?

- Sí, sí. Seguro.



Luis Suárez confirma que se queda en el Atlético. #VamosEnJuego pic.twitter.com/UY3FBLtSux — #Vamos de Movistar+ (@vamos) May 23, 2021

Otro de los que también confirmó su continuidad fue José María Giménez. El central uruguayo tiene contrato hasta 2023. Sin embargo, su gran rendimiento en el equipo rojiblanco le ha situado en la agenda de grandes clubes europeos. El último verano, sin ir más lejos, se habló mucho del Chelsea. Pero las dudas no tendrán recorrido en los próximos meses: "No tengo ningún tipo de duda de que me quedo".

Joao Félix se queda

El último en reafirmar su intención de continuar durante el día de celebración fue Joao Félix. Fichaje estrella del conjunto rojiblanco, esta temporada no ha terminado de convencer y son muchas las voces que le situaban en una especie de trueque con el Barça. Sin embargo, el delantero confía en seguir creciendo bajo las órdenes de Simeone.

"Estaba haciendo una temporada buena, después pasaron cosas, pero estoy aquí", recordó el delantero luso. Su intención está clara: "Estoy comprometido con el club, estoy contento aquí y a seguir para hacer temporadas buenas para ganar más títulos". Su año, marcado por complicaciones como la lesión en el tobillo que le "impidió un poco seguir jugando", ha terminado con su primer título como rojiblanco y con la seguridad de poder seguir en el equipo madrileño.

El presidente del Atlético, Enrique Cerezo, ya cerró recientemente la puerta de salida al delantero. Mientras que con Luis Suárez, pese a ser optimista, dejó la decisión en manos del jugador, al hablar de Joao Félix el dirigente colchonero se mostró mucho más tajante. "Opciones de salir, ninguna", llegó a reconocer durante una entrevista. donde dejó entrever que todo ha sido un problema de adaptación a un equipo nuevo.

