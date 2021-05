El Atlético de Madrid recibe la copa de campeón de La Liga en el Wanda Metropolitano

Los atléticos ya pueden respirar tranquilos porque esta Liga no se la quita nadie. Luis Rubiales ha cumplido con el protocolo y le ha entregado a los jugadores el trofeo de campeón de la regularidad después de una temporada absolutamente extenuante. Este 23 de mayo, y el día 22 en el que se consumó el triunfo con la remontada en Zorrilla, ya son historia de toda la afición colchonera.

El club había convocado para esta tarde una caravana en coche para celebrar el título por las calles de Madrid con todos sus aficionados intentando respetar las medidas de seguridad sanitaria, esas que brillaron por su ausencia en las celebraciones del sábado, cuando la emoción nubló el sentido común de muchas personas.

En un acto sin público, la plantilla del Atlético de Madrid y el cuerpo técnico con el 'Cholo' Simeone a la cabeza han disfrutado de poder tocar al fin esta copa de campeones y de levantarla al cielo de Madrid. Es, además, la primera que consiguen ganar desde que se mudaron al estadio Wanda Metropolitano y desde que abandonaron el viejo Vicente Calderón, que habrá estado siguiendo desde la distancia la rúa de sus campeones.

En este acto, algo frío, pero más que merecido, han estado también presentes las autoridades futbolísticas y las políticas, desde Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, hasta el Ministro de Cultura y Deportes José Manuel Rodríguez Uribes, pasando por una madridista como Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad, y un atlético como José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital.

Todos ellos estuvieron arropados por un Enrique Cerezo que quiso abrir el acto con un sentido homenaje a Saúl, el joven de 14 años fallecido en la noche del sábado en las celebraciones de la afición colchonera al tener un accidente en un párking de la capital en la Plaza de Santa Ana. Con motivo de este triste fallecimiento, Koke, capitán del equipo, puso un brazalete negro a Neptuno esta madrugada cuando fue a reunirse con su Dios tras aterrizar de Valladolid. Además, un crespón negro ha estado presente en los videomarcadores del Wanda Metropolitano en su honor durante el acto.

"Mi recuerdo está con todos los presidentes que me precedieron. Gracias a todos los socios y seguidores, a todos los trabajadores de primero al último y a los 23 héroes, protagonistas de esta hazaña con Simeone y su equipo técnico. Enorme orgullo que siento por ser el mejor presidente del mejor club del mundo y con la mejor afición". Con estas bonitas palabras abría Cerezo un acto en homenaje a los campeones.

Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez Almedia y José Manuel Rodríguez Uribes en la celebración del Atlético de Madrid EFE

El ministro Uribes tomaba también la palabra para felicitar al Atleti, flamante ganador de La Liga, y para darles las gracias por ayudar a mantener viva la competición: "Sois justos campeones. La justicia ha ido de la mano del deporte. Habéis sido campeones en buena liz, con todas las letras y siguiendo el espíritu del 'Cholo' Simeone. Habéis sido ejemplo de esfuerzo, sacrificio y juego limpio en un año tan difícil. Os doy las gracias por mantener La Liga viva. A todos los aficionados al fútbol les ha permitido llevar mejor la crisis sanitaria".

Almeida, muy efusivo

Por su parte, y antes de que los jugadores y el cuerpo técnico recibieran la copa, Martínez-Almeida hizo su aparición estelar: "Me quiero acordar de todos los que se han ido con la pandemia y a Saúl. A todos los atléticos que han empujado desde el cielo. Un agradecimiento a todas las madres que nos han hecho del Atleti. Enhorabuena campeones por llevarse el título de la regularidad ante estos grandes rivales, sufriendo hasta el último minuto".

Savic levanta La Liga al cielo del Wanda Metropolitano EFE

El alcalde de la capital, muy emocionado con el triunfo y con la celebración, quiso hacer algunos agradecimientos personalizados y se dirigió así a Simeone: "Ganar títulos no es tan difícil, pero tú has girado la historia del Atleti. Hay un antes y un después de tu llegada al Atleti. Los valores que has dejado estarán aquí para siempre, has cambiado la historia de este club".

Pero también lo hizo con algunos miembros de la plantilla: "Felicidades a toda la plantilla. Gracias a Ángel Correa por toda su temporada y por callar los murmullos. A Jan Oblak, el mejor portero del mundo. A Luis Suárez, otra liga ganada con un gol de un uruguayo como la de Godín. A Koke, el emblema y el escudo del Atlético de Madrid. Representas los valores de trabajo. Y a la afición más sufrida, alegre y divertida". Tras la intervención del alcalde madrileño, Rubiales hizo entrega de la copa y el himno del Atleti sonó con fuerza en el Metropolitano.

[Más información: El Atlético de Madrid, campeón de Liga 7 años después: logra su 11º título y Simeone vuelve a ganar]