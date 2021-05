Luis Suárez llora tras ganar La Liga con el Atleti y se acuerda del Barça: "Me menospreciaron"

Luis Suárez no pudo evitar emocionarse ante el micrófono de Movistar La Liga después de conseguir su primer título con el Atlético de Madrid. El delantero uruguayo no quiso ocultar que no lo pasó bien después del portazo del Barcelona, pero ahora saca pecho por su éxito como rojiblanco.

En primer lugar, el charrúa quiso dar las gracias a todos los que le han apoyado, sin olvidar también lanzar un dardo al Barça: "Muchísimas gracias. Me pasan muchas cosas (por la cabeza) después de la situación que le tocó vivir a uno. Empieza la temporada y la forma en la que me menospreciaron y el Atlético me abrió las puertas para seguir demostrando que uno quiere demostrar que sigue estando vigente".

"Por eso siempre le voy a estar agradecido a este grandísimo club por confiar en mí y también a toda la gente que ha sufrido conmigo, mi mujer, mis hijos, que están en el día a día", afirmó un Luis Suárez que se reivindicó a continuación: "Creo que llevo muchísimos años en el fútbol y creo que es el año que más han sufrido por todo, por eso creo que era mi entrega en cada partido".

Las lágrimas de Luis Suárez.

"Obviamente, el trabajo de uno es intentar ayudar al equipo. Siendo delantero siempre voy a intentar hacerlo haciendo goles o con lo que sea. En algunos equipos la contundencia es necesaria y creo que el Atlético hizo un grandísimo año pese a las dificultades que tuvimos en algunas partes de La Liga, pero demostramos ser el mejor equipo o el equipo más regular y por eso somos justos campeones", continuó el '9'.

Además, Suárez afirmó que si es especial esta Liga es por todo lo que le "tocó sufrir", pero al mismo tiempo aseguró que los que no creen en él miren sus "estadísticas": "Cinco de siete Ligas, ahí está Luis Suárez". Preguntado por Leo Messi, el internacional uruguayo afirmó que "estará contento" porque son "amigos y eso es lo primordial".

"Obviamente pasas por dificultades en La Liga de las que el equipo tiene que ser consciente. No era normal la primera vuelta que hicimos y luego hubo muchos partidos que no tuvimos la eficacia que veníamos teniendo, pero creo que el Atlético estaba preparado para sufrir y sufriendo somos campeones", sentenció.

Suárez volvió a emocionar a todos al llorar como un niño sentado sobre el verde de Zorrilla. Con el móvil en la mano y haciendo una videollamada con su mujer y sus hijos, el delantero del Atlético de Madrid no pudo evitar las lágrimas al hablar con sus seres queridos en un momento tan especial.

Roto, llorando como un niño mientras habla con su familia.

Y es que ese menosprecio que sintió por el Barcelona en el momento de su salida del Camp Nou le ha hecho mucho daño a él y a los suyos. Por eso esta Liga se ha convertido en tan especial y de ahí las lágrimas de un jugador que lo ha ganado prácticamente todo y que sigue con la misma ilusión de cuando era pequeño.

