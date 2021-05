La celebración del Atlético: abrazos sin mascarillas con los aficionados tras evitar a la policía

La celebración de La Liga 2020/2021 se le ha ido de las manos al Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco, que ganó al Valladolid en el Estadio José Zorrilla por 1-2, se proclamó campeón y después de la celebración sobre el terreno de juego, los jugadores colchoneros no dudaron a la hora de salir del campo e ir al encuentro de sus aficionados en el parking del estadio.

Sin mascarillas, corriendo como locos y fundiéndose con los seguidores rojiblancos que habían acudido hasta Valladolid y de ahí a Zorrilla para estar con sus futbolistas, aunque fuese desde fuera del estadio. Todos, aficionados y jugadores, se fundieron en saltos, cánticos y todo ello rodeado de los periodistas y fotógrafos que sí llevaban las obligatorias mascarillas.

Hay que recordar, aunque está muy presente en todos los hogares de nuestro país, que pese a que el estado de alarma finalizó el pasado 8 de mayo, la Covid-19 sigue viviendo entre nosotros y que todavía continúan vigentes restricciones para evitar una nueva ola. Sin olvidar, por supuesto, que el uso de mascarilla sigue siendo obligatorio en el territorio español tanto en interiores como en exteriores.

Los aficionados del Atleti consiguieron romper el cordón policial y acceder así a los futbolistas. Abrazos, fotografías con sus ídolos y, por supuesto bailes. Muchos bailes. La policía tuvo que proceder después a cargar para restablecer el orden en el parking de Zorrilla.

Finalmente, la Policía Nacional ha tenido que desalojar los exteriores del estadio del Valladolid para que los autobuses oficiales del Atlético de Madrid pudiesen dejar el recinto sin que se produjesen nuevos hechos como los anteriormente relatados. Y mientras todo esto sucedía en Pucela, en la capital parte de la afición rojiblanca se fue acercando hasta Neptuno.

Mensaje de moderación

Martínez Almeida, alcalde de la capital, pidió mesura a los aficionados del Atlético que vivieron la última jornada de La Liga desde Madrid y que se fueron acercando hasta Neptuno para celebrar el título: "Por favor, pido a los atléticos que no vayan a Neptuno. Soy el primero que entiende las ganas de celebración, pero no es el momento. El virus sigue entre nosotros, no tiremos por la borda el trabajo de estos meses".

El Atlético ha conseguido su undécima Liga y lo ha hecho en la última jornada del campeonato doméstico. Un triunfo del equipo que dirige Simeone y que ha tenido en Oblak, Marcos Llorente, Carrasco y Luis Suárez a sus futbolistas más destacados. Pese a la alegría por este éxito, hay que ser conscientes de que la pandemia sigue aquí y hay que evitar que se repitan imágenes como las que se han producido en Zorrilla y en Neptuno este sábado.

