Si 'Koke' ha sido la luz en el Atleti, Saúl ha sido claramente una de las sombras. El jugador ilicitano no ha tenido una temporada fácil. Sus desencuentros con Simeone han sido públicos y notorios y eso ha provocado que pierda mucho protagonismo este curso, a pesar de que está terminando en un momento algo más positivo. Se ha visto obligado a rotar mucho de posición, partiendo desde el medio, más tirado a banda o incluso en el lateral izquierdo por las bandas. Sin embargo, Saúl ha perdido su brillo de antaño, su desborde y su gol. Los rumores de una posible salida no le han ayudado tampoco y este verano podría ser muy importante para él. Equipos como el Bayern o el Manchester United se asoman a su puerta y una salida no es descartable. Este año solo ha marcado dos goles y ha dado una asistencia en los 33 partidos que ha disputado.