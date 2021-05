Cerezo aclara el mercado del Atleti: continuidad de Suárez, venta de Joao Félix y opciones con Griezmann

El Atlético de Madrid aspira a ganar el título de La Liga en la última jornada. El Real Valladolid, que se juega descender a Segunda División, será el rival a batir. Un título que puede marcar un antes y un después y que, además, reforzaría al conjunto rojiblanco de cara a la próxima temporada. De esa posibilidad, de la gestión de la plantilla y del apoyo de los aficionados ha hablado Enrique Cerezo.

El presidente del conjunto madrileño ha certificado la continuidad de dos estrellas del plantel colchonero. En una entrevista en El Larguero de la Cadena Ser, Enrique Cerezo ha cerrado la puerta de salida tanto a Luis Suárez como a Joao Félix. El uruguayo tiene opción de seguir un año más y su primera temporada no ha podido ser mejor. El segundo, por el contrario, no ha terminado de adaptarse.

"Suárez ha sido una bendición. Tiene la opción de estar un año más, creo que se va a quedar, pero tiene que decidir él. Creo que está encantado con el trato y que cumplirá con su contrato", ha asegurado Cerezo. Respecto a Joao, ha dejado claro que "opciones de salir ninguna" porque su problema es que "se tiene que adaptar". Cuando despegue va a ser uno de los jugadores más importantes. Hay que pensar que los jugadores no son máquinas, tienen sus días buenos y malos", ha reconocido el presidente colchonero.

⚽ Enrique Cerezo, en directo en @ellarguero



🗣️ "¿Griezmann? Es un magnífico jugador y ojalá recuperarlo, pero no creo que el Barça se quiera desprender de él. Cualquier equipo estaría encantado de tenerlo"



🔴Directo: https://t.co/TDOatIrrgc pic.twitter.com/lM5VOhVE6g — El Larguero (@ellarguero) May 18, 2021

Cerezo, que también ha reducido el encuentro entre Suárez y Messi a un encuentro entre amigos, incluso ha dejado la puerta abierta al fichaje de Griezmann. El francés siempre tendrá un hueco en el Atlético y, si el Barça le pusiera en venta, los rojiblancos estarían atentos: "Griezmann es un grandísimo jugador, ojalá -ficharle-. Pero no creo que el Barça quiera vender a Griezmann. Cualquier equipo estaría loco por tenerle".

Partido en Zorrilla

El presidente del Atlético de Madrid aprovechó la ocasión para mandar un mensaje a todos los aficionados. El grupo ultra Frente Atleti está organizando una movilización a Zorrilla para apoyar a los suyos en la última jornada de La Liga. Una movilización que, según trasladan desde el ayuntamiento, se espera que sea de unas 1.000 personas. Cerezo, que ha defendido el comportamiento de los seguidores, ha recalcado que se deben cumplir las medidas sanitarias.

"El aficionado del Atlético ha viajado por todo el mundo y siempre ha cumplido con sus obligaciones. Todo el mundo sabe el problema de la pandemia en España. Hay que respetar todas las indicaciones de Sanidad para no ir allí a realizar un mal. Todo el mundo sabe que no estamos en una situación normal, donde todo el mundo tiene que ser responsable de sus actos. Una serie de cosas que no es necesario decirlo, pero que hay que repetirlo muchas veces", ha afirmado.

El alcalde de Valladolid, también en una intervención en el programa, ha reconocido cuáles son los datos que tienen. "De momento vamos a ver en qué se concreta la convocatoria. La información de la que disponemos nos da un volumen de unas 1.000 personas. Parece que tienen intención de estar cerca del estadio para que dentro se les escuche. Tengo entendido que tanto Delegación como el club tienen un dispositivo. El dispositivo está preparado y se va a actuar con normalidad", ha espetado Óscar Puente.

[Más información - Germán Burgos no seguirá en Newell's dos meses después: la autodestrucción del 'Mono']