Ibrahimovic rompió a llorar en rueda de prensa tras su vuelta a la selección de Suecia

Zlatan Ibrahimovic es la gran novedad en la convocatoria de la selección de Suecia para disputar los partidos del presente parón internacional del mes de marzo. El futbolista del Milan habló ante los medios de comunicación y dejó una de las imágenes más llamativas que ha protagonizado a lo largo de su carrera.

El delantero sueco fue preguntado por cómo han vivido sus hijos su vuelta con la selección nacional. 'Ibra' comenzó entonces a hablar, pero la emoción le acabó rompiendo. "Tengo dos pequeños en casa que patean la pelota, mi esposa me pide que les diga que paren pero yo digo que no, podemos comprar cosas nuevas si las rompen", empezó diciendo.

Ibrahimovic y su emoción en la conferencia de prensa cuando le preguntaron que piensan sus hijos de su regresó a la selección. pic.twitter.com/ifnzYOlAuz — Selección de Suecia (@seleccionsuecia) March 22, 2021

Después pasó a hablar de lleno sobre la reacción de sus hijos a esta vuelta a la selección de Suecia. "¿Cómo tomaron mi regreso a la selección? Tenía a Vincent aquí que realmente lloró cuando lo dejé. Pero ahora está bien", dijo un Zlatan Ibrahimovic que no ocultó sus lágrimas en rueda de prensa.

Regreso con Suecia

No eran muchos los que esperaban volver a ver a 'Ibra' con la camiseta de Suecia. Pero sí, ha acabado sucediendo y es que sus números no pueden ser dejados al margen durante más tiempo. De hecho, el propio jugador explicó ante los medios que no vuelve por su nombre, sino porque de verdad lo merece.

"Le dije a 'Janne' -director de la selección nacional- que me preguntará cuándo es el momento adecuado. No voy a venir aquí porque sea Zlatan o Ibrahimovic. Si voy a unirme, debo haber demostrado que merezco estar con él. Lo que he hecho antes no significa nada", afirmó el gigante sueco.

"Soy fuerte, solo estoy aquí para ayudar y ayudar. Dar lo mejor de mí. Si me preguntas, soy el mejor del mundo... Mi club no tuvo objeciones a mi regreso a la selección", señaló Ibra, quien además explicó el porqué eligió volver al Milan tras su periplo en Los Angeles Galaxy de la MLS.

Futuro

"Después de dos años en Los Galaxy, me sentía vivo. Raiola me dijo que era demasiado fácil para mí jugar en Estados Unidos. Entonces le pregunté '¿quién me necesita más?' Me dijo que el Milan y por eso llamó a los rossoneri", afirmó. Es por esto por lo que no piensa en la retirada.

"Aún no es el momento. Juego todo lo que puedo. Tuve este pensamiento después de mi lesión, pero quiero seguir haciendo lo que amo. El fútbol es mi pasión. Sigo siendo el mismo jugador, pero juego diferente. Ahora no hago las cosas que hacía hace cinco, diez, quince o viente años. Hago lo que creo que es mejor para el equipo", continuó.

Zlatan Ibrahimovic, en rueda de prensa con la selección de Suecia Reuters

"Acabó de batir un récord, pero no es un récord que quiero. Quiero jugar muchos más partidos con el Milan. Para mí es un desafío mantener mi cuerpo en mi mejor momento todos los días. ¿El Mundial de Catar? Dependerá de cómo me sienta. Puedo soñar, puedo desear, pero en lo que respecta a los playoffs y al Milan, también. Tendré 41 años. Mi trabajo es demostrar que mi edad en el campo no es de 41 años. Pero se trata del estado físico", sentenció un 'Ibra' que quiere seguir haciendo lo que le gusta durante más tiempo.

[Más información - Ibrahimovic retoma su 'guerra' con LeBron James: "El racismo y la política son cosas distintas"]