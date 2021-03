Aviso al Valencia: "Se debe acabar el Nuevo Mestalla"

El Nuevo Mestalla comenzó su construcción con toda la ilusión, pero las obras se paralizaron y ahora desde el Ayuntamiento de Valencia mandan un aviso sobre todo este culebrón que parece no tener fin. Es por eso por lo que Sandra Gómez, la vicealcaldesa de Valencia y edil de Desarrollo y Renovación Urbana, ha asegurado públicamente que el Valencia debe cumplir con "sus compromisos".

"Debe cumplir sus compromisos, más allá de la ATE (Actuación Territorial Estratégica) y que acabe el nuevo estadio. Hay fórmulas tanto jurídicas como de hechos para acabar el nuevo estadio", ha comenzado diciendo la vicealcaldesa. Estas declaraciones llegan después de la reunión de Sandra Gómez con representantes de la Asociación Libertad VCF.

El representante de este organismo ha explicado que el objetivo principal de la cumbre era "comentar cómo está la situación del Valencia" así como estudiar cualquier "plan de acción" posible para buscar "alguna solución". Además, ha querido incidir en una idea: "Que la salida de Meriton acabe con una democratización, que el Valencia vuelva a ser de todos los valencianistas".

Escudo del Valencia en Mestalla Reuters

"Un inversor valenciano que venga a recuperar, a hacer la reversión accionarial, podría acabar bien. Sería la forma correcta de acabar con una democratización, con devolver el club a los valencianistas. Hay inquietudes -entre empresarios valencianos- también para salvar al Valencia", han añadido desde la Asociación Libertad VCF.

"Meriton hace tiempo que sabe que su tiempo aquí ha acabado. Ahora simplemente está gestionando la salida e intentando, cuando se siente en la mesa de negociación, tener la postura de fuerza mayor que pueda tener. Pero con la gestión del equipo, y más este último año, creo que ha perdido toda posición de fuerza", ha sentenciado.

Predisposición

Sandra Gómez, por su parte, ha expuesto que "desde el Ayuntamiento de Valencia" quieren "ayudar y poner a disposición toda la información que sea conveniente para favorecer la compra del solar que ayude a acabar el nuevo Mestalla". "Hay movimientos de socios que quieren favorecer procesos de democratización dentro del club, que haya más diversidad o más peso de socios minoritarios", ha continuado.

"Todo lo que sea ir en la línea de democratizar y favorecer la mayor participación estoy abierta a escucharlo y desde el Ayuntamiento favorecer que el club pueda contar con más voces y que se diversifique la capacidad de decisión", ha apuntado la vicealcaldesa y edil de Desarrollo y Renovación Urbana.

Nuevo Mestalla

"Meriton ha demostrado, tanto de palabra como con hechos, que no tiene ninguna voluntad de cumplir con la ATE ni con los compromisos de acabar el estadio", ha agregado para sentenciar que: "Cumplir con la obligación jurídica de acabar el estadio es algo que va a favor del club, de la ciudad y de la afición".

"No me parece lógico ni serio que solo soliciten más prórrogas sin dar garantías. Eso no es más que abandonar al club y a su afición a su suerte, a la suerte de la propiedad. El Valencia sigue teniendo la obligación de acabar el nuevo estadio", ha afirmado la representante.

"Que nadie se confunda. Pierde un derecho urbanístico importante, es un regalo que se le hizo en la época del PP. El Valencia no ha hecho nada para conservarlo y mantenerlo. Me parece de tomadura de pelo pretender que se le den más plazos sin que ofrezcan garantía a cambio. Nosotros nos ceñimos a la normativa pública. Tenemos que ser muy rigurosos con la legalidad", ha sentenciado Gómez.

